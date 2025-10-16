Mẹ bầu mở màn show Victoria's Secret

Mỹ"Thiên thần" Jasmine Tookes giữ vai trò mở màn show nội y Victoria's Secret khi đang mang bầu chín tháng.

'Mẹ bầu' Jasmine Tookes mở màn show Victoria's Secret Siêu mẫu Jasmine Tookes sải bước trên đường băng của show năm nay. Video: Instagram Victoria's Secret

Tối 15/10 (giờ địa phương), chương trình diễn ra tại New York, bắt đầu với màn catwalk của "thiên thần" Jasmine Tookes, 34 tuổi. Người đẹp thu hút ánh nhìn khi diện bộ đồ liền thân khoe bụng bầu, kết hợp đầm lưới đính đá hình giọt nước. Thay vì đeo cánh như các người mẫu khác, cô diện khung vỏ sò lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Botticelli, điểm xuyết thêm các bóng đèn hình ngọc trai, theo Harper's Bazaar.

Hiện video ghi lại màn trình diễn của Jasmine Tookes đạt hơn sáu triệu lượt xem trên Instagram, nhận hàng nghìn lời khen. Vài khán giả nhận xét đây là phần mở đầu tuyệt nhất từ trước đến nay. Nhiều trang tin, tạp chí thời trang đưa tin sự xuất hiện của cô.

Jasmine Tookes tạo dáng trên sàn diễn nội y. Ảnh: AP

Jasmine Tookes đăng video trong hậu trường với chú thích: "Không thể tin tôi vừa mở màn show khi đang mang thai chín tháng". Hồi tháng 7, cô tiết lộ có em bé thứ hai với chồng - doanh nhân Juan David Borrero, con trai của phó tổng thống Ecuador.

Cặp sao kết hôn năm 2021, đón con gái đầu lòng - Mia Victoria - năm 2023. Truyền thông quốc tế cho biết hai người quen nhau tại Mỹ qua một số người bạn chung, bắt đầu hẹn hò năm 2016. Tháng 9/2020, anh mua nhẫn kim cương bảy carat trị giá 250.000 USD, cầu hôn cô trong một chuyến du lịch tới Utah, Mỹ.

Jasmine Tookes đón sinh nhật tuổi 35 của chồng hồi tháng 6. Ảnh: Instagram Jasmine Tookes

Trên tạp chí Vogue sau đó, Tookes kể lại câu chuyện: "Khi tôi đang ngắm cảnh, một chiếc drone (thiết bị bay không người lái) mang theo túi nhỏ màu đen hạ xuống trước mặt. Juan lấy trong đó một chiếc nhẫn và quỳ xuống cầu hôn. Tôi bất ngờ đến mức bật khóc vì hạnh phúc và đã nói đồng ý".

Jasmine Tookes sinh năm 1991, là mẫu thời trang nổi tiếng người Mỹ. Cô cao 1,75 m, bắt đầu làm mẫu cho Victoria's Secret từ năm 2012. Ba năm sau, cô được xếp hạng "thiên thần" ở hãng nội y. Năm 2016, Tookes nhận nhiệm vụ trình diễn bộ Fantasy Bra trị giá 3 triệu USD trong sự kiện thời trang nổi tiếng của hãng.

Jasmine Tookes trình diễn cho Victoria's Secret Dấu ấn của Jasmine Tookes trên show nội y qua các năm. Video: Victoria's Secret

Victoria’s Secret được thành lập vào thập niên 1970 tại Mỹ. Năm 1995, hãng bắt đầu tổ chức các show diễn thời trang phát sóng trên truyền hình. Sự kiện từng được chú ý bậc nhất làng mốt, với sự góp mặt của những người mẫu hàng đầu như Adriana Lima, Gisele Bündchen và Heidi Klum.

Năm 2019, thương hiệu "khai tử" show nội y đình đám do doanh số bán hàng giảm sút, buổi trình diễn đạt tỷ lệ người xem thấp trên truyền hình, kèm nhiều scandal. Tháng 9/2023, hãng tổ chức sàn diễn trực tuyến Victoria's Secret: The Tour '23 với sự tham gia của nhiều người mẫu ngoại cỡ. Năm 2024, show trở lại với dàn thiên thần đình đám, gây chú ý với tiết mục hát, trình diễn nội y của Lisa (Blackpink).

Năm nay, nhiều gương mặt quen thuộc của các mùa trước quay lại gồm Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid. Một số tên tuổi trẻ tiềm năng của làng mẫu cũng góp mặt như Alex Consani, Anok Yai. Show còn gây ấn tượng với màn ra mắt của ngôi sao bóng rổ Angel Reese trên sàn diễn.

Video quảng bá show Victoria's Secret 2025 Teaser quảng bá show Victoria's Secret năm nay. Video: YouTube/ Victoria's Secret

Phương Thảo (theo Harper's Bazaar, People)