Bà mẹ Trung Quốc 90 tuổi tự học luật để bào chữa cho con

Con trai bị bắt với cáo buộc tống tiền tỷ phú giàu nhất thành phố, bà Hà, 90 tuổi, kiên trì đọc sách luật để ra tòa bào chữa cho con.

Vụ án đang được Tòa án sơ thẩm TP Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang xét xử từ ngày 30/7.

Bà Hà dùng kính lúp đọc bộ luật hình sự. Ảnh: Oriental Daily

Cơ quan công tố cáo buộc, vụ án của Lâm, 57 tuổi, con trai bà, liên quan đến vụ hợp tác kinh doanh với ông Hoàng, một trong 100 người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2009.

Lâm là chủ một số công ty vận tải, khí đốt, chủ yếu sản xuất khí cho công nghiệp đóng tàu bắt đầu hợp tác với tỷ phú Hoàng vào năm 2009. Hai người hợp tác kinh doanh sản xuất khí đốt, nhưng Hoàng thường không trả tiền đúng hạn, lên tới 100 triệu tệ (14 triệu USD) dẫn đến nhà máy của Lâm phải tạm dừng hoạt động, thiệt hại nghiêm trọng. Từ năm 2014 đến năm 2017, Lâm và kế toán đã buộc ông Hoàng phải trả tổng cộng 117 triệu nhân dân tệ bằng cách đe dọa sẽ tiết lộ cho cơ quan thuế về các hành vi bất thường của ông, theo cáo buộc.

Từ cuối năm 2014 đến năm 2016, Lâm đã sử dụng các chứng từ tài chính được đánh cắp để nhiều lần báo cáo các hành vi vi phạm thuế của Hoàng tới ngân hàng cho vay vốn. Điều này buộc Hoàng phải nhiều lần thương lượng và yêu cầu thanh toán.

Tháng 3/2023, ông Hoàng tố cáo Lâm về tội Tống tiền.

Viện Kiểm sát cáo buộc rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Lâm đã nhiều lần đàm phán với Hoàng và công ty của tỷ phú này để tống tiền hơn 117 triệu nhân dân tệ.

Còn Lâm cho rằng việc tỷ phú trả tiền nằm trong thỏa thuận kinh doanh, không có việc đe dọa, tống tiền.

Trước việc con bị bắt, bà Hà dù chỉ học hết lớp 2 vẫn quyết tâm đọc sách luật để tham gia bào chữa. "Là một người mẹ, tôi muốn cứu con trai mình. Nó có tội thì thi hành. Nếu không, tôi hy vọng nó sớm được trở về nhà", bà nói.

Gia đình phản đối ý tưởng này, cho rằng bà đã quá già. Các con gái đã thuê luật sư để lo cho em, nhưng vẫn phải theo ý thích của mẹ già.

"Bà không chịu nghe lời khuyên của bất kỳ ai", cháu ngoại của bà nói.

Bà Hà cần được chăm sóc y tế sau khi xúc động vì nhìn thấy con trai bị còng tay. Ảnh: Weibo

Người nhà cho hay, bà Hà biết sử dụng máy tính và lên mạng tìm kiếm thông tin. Từ tháng 3 năm nay, bà thức dậy lúc 4 giờ sáng để đọc sách, và đến tòa án cả sáng lẫn chiều để xem lại hồ sơ vụ án, bất kể mưa hay nắng.

Những ngày vừa qua, khi thấy con bị còng tay đưa vào tòa, bà Hà cố gắng không khóc. Bà ngồi vào ghế luật sư bào chữa, dùng kính lúp kiểm tra các tài liệu và ghi chép nội dung.

Khoảng 16h của ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa, bà hơi lo lắng, nói không khỏe. Nhân viên y tế ghi nhận huyết áp của bà tăng vọt lên 190. Bà được khuyên nên đến bệnh viện để kiểm tra thêm nhưng nói "không muốn rời đi."

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

