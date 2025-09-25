MDLand phân phối khu thương mại tại đô thị lớn nhất Nghệ An

MDLand Việt Nam trở thành đơn vị phân phối shophouse, biệt thự, nhà phố The Campus 2 tại vị trí cửa ngõ đô thị xanh Eco Central Park gần 200 ha.

The Campus 2 có quy mô 14,3 ha, được nhà sáng lập Eco Central Park giới thiệu ngày 23/9. Phân khu gồm bốn dòng sản phẩm: shophouse đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, shophouse đại lộ Âu Cơ, biệt thự phố quảng trường và các dãy nhà phố nội khu.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam được Ecopark chọn đồng hành phân phối sản phẩm tại phân khu này. Doanh nghiệp này có gần 10 năm kinh nghiệm trong phân phối dự án cao cấp, hạng sang, khu đô thị trên cả nước.

MDLand hợp tác nhà sáng lập Ecopark phân phối The Campus 2. Ảnh: Ecopark

Ông Lê Văn Đức - Phó tổng giám đốc MDLand Việt Nam cho biết lợi thế của đơn vị là xây dựng được đội ngũ chuyên viên am hiểu thị trường. Do đó, đơn vị tự tin khi tham gia phân phối phân khu thấp tầng nằm trên những trục đại lộ kết nối của đại đô thị Eco Central Park.

"Chúng tôi cam kết thông tin chính xác, minh bạch, đồng hành người mua, nhà đầu tư để sở hữu tài sản giá trị bền vững", ông Đức nói.

Nhận định về phân khu mới, đại diện MDLand Việt Nam cho biết vị trí cửa ngõ, cùng hai tuyến đại lộ Nguyễn Sỹ Sách (70 m), Âu Cơ (34 m) tạo tiềm năng thương mại cho The Campus 2. Đại lộ đã hiện hữu, kết nối phân khu với trung tâm TP Vinh (cũ) trong 10 phút, có lưu lượng người, phương tiện đông. Hầu hết hoạt động di chuyển, giao thương, tiêu dùng của cư dân, du khách đều tập trung qua phân khu này.

Phân khu The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách 70 m. Ảnh: Ecopark

Phân khu còn tăng lợi thế nhờ tiếp giáp quảng trường Ánh Sáng rộng 3,5 ha, đối diện khối đế thương mại tháp Central Park Residences và nằm trên trục nội khu dẫn đến công viên Hồ Thiên Nga. Thời điểm ra mắt sản phẩm trùng với giai đoạn các hạng mục thương mại trọng điểm chuẩn bị đưa vào vận hành. Đơn cử, cư dân Central Park Residences nhận bàn giao nhà và khối đế vận hành khai thác cuối năm nay, còn quảng trường nhạc nước đã hoàn thiện cảnh quan, đang chạy thử nghiệm để đưa vào hoạt động chính thức.

Sản phẩm shophouse Nguyễn Sỹ Sách và biệt thự phố quảng trường lần đầu xuất hiện tại Nghệ An sẽ đón đầu các trục thương mại sôi động nhất của đại đô thị.

Phối cảnh các căn shophouse trực diện khối đế thương mại của tháp cao tầng. Ảnh: Ecopark

Ngoài lợi thế thương mại, The Campus 2 còn hưởng lợi từ hệ tiện ích của khu đô thị. Điểm nhấn là công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000 m2 - mô hình giáo dục trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, kết hợp chuỗi thể thao liên hoàn, không gian nghệ thuật và thương mại dịch vụ. Trong bán kính đi bộ khoảng 5 phút, cư dân có thể tiếp cận trường liên cấp quốc tế, nhà sách, thư viện chuyên đề và trung tâm học tập.

Sự kết hợp giữa không gian kinh doanh và cảnh quan sinh thái chiếm hơn 40% diện tích toàn khu tạo nên cân bằng giữa an cư và kinh doanh.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá sản phẩm có tiềm năng khai thác nhiều mô hình kinh doanh. Ngoài ra, vị trí nằm trên đại lộ cũng giúp duy trì sức hút trên thị trường, tạo biên độ tăng giá theo thời gian.

Tuyến phố thương mại phù hợp nhiều loại hình kinh doanh. Ảnh: Ecopark

Theo ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, The Campus 2 là mảnh ghép trọng yếu trong chiến lược phát triển Eco Central Park thành trung tâm sống, kinh tế, văn hóa - giải trí mới của Nghệ An.

"Phân khu tạo nên trục đô thị sầm uất với hoạt động thương mại và dịch vụ đan xen, tạo giá trị bền vững cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư", ông Quang nhận định.

Hoài Phương