McTominay tỏa sáng, Napoli thắng trong đêm tri ân Maradona

ItalyTrong ngày kỷ niệm 5 năm huyền thoại Diego Maradona qua đời, Scott McTominay ghi dấu vào cả hai bàn giúp Napoli thắng Qarabag 2-0 ở lượt năm Champions League.

Trước trận đấu với Qarabag tại Champions League tối 25/11, Napoli chiếu đoạn video tưởng nhớ Diego Maradona trên các màn hình lớn của sân vận động. "5 năm trước, người vĩ đại nhất đã rời xa chúng ta", loa phóng thanh vang lên, mở đầu cho khoảnh khắc cả sân đồng thanh hô "Diego, Diego".

Đến phút thứ 10 - số áo biểu tượng của Maradona, hàng chục nghìn người tiếp tục hát vang những bài ca về ông, đồng loạt giơ cao cờ, khăn và áo đấu để tri ân huyền thoại đã đưa Napoli đến hai chức vô địch Serie A năm 1987 và 1990. Sau khi Maradona qua đời vì trụy tim năm ngày 25/11/2020 ở tuổi 60, sân nhà của Napoli cũng được đổi tên thành Stadio Diego Armando Maradona.

Các CĐV Napoli giơ cao cờ, khăn để tri ân Diego Maradona trong trận thắng Qarabag 2-0 ở lượt năm Champions League trên sân Diego Armando Maradona ngày 25/11/2025. Ảnh: AS

Giữa bầu không khí giàu cảm xúc ấy, Napoli khởi đầu chệch choạc nhưng vẫn giành trọn ba điểm. Phút 56, Rasmus Hojlund - tiền đạo đang khoác áo Napoli theo diện cho mượn từ Man Utd - đá hỏng phạt đền.

Nhưng sau đó, cầu thủ từng khoác áo Man Utd khác là McTominay tỏa sáng. Phút 65, từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, tiền vệ người Scotland đánh đầu cận thành mở tỷ số. Vài phút sau, anh tung người dứt điểm chạm người Marko Jankovic đổi hướng vào lưới, ấn định chiến thắng.

Từ khi đến Napoli mùa 2024-2025, McTominay là tiền vệ của Serie A góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (24 bàn, gồm 18 pha lập công và 6 pha kiến tạo) trên mọi đấu trường.

"Những phút đầu thật khó khăn, chúng tôi mắc quá nhiều sai sót", McTominay cho biết. "Nhưng hiệp hai chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi luôn muốn giúp đội, dù có ghi bàn hay không".

Scott McTominay (giữa) mừng bàn mở tỷ số cho Napoli. Ảnh: Reuters

Về bầu không khí cảm xúc tại sân Diego Armando Maradona, tiền vệ 28 tuổi nói: "Không khí ở đây thật đặc biệt. Tôi nghĩ về những giấc mơ chúng tôi đã đạt được và những mục tiêu còn phía trước".

Sau trận, HLV Antonio Conte đứng chờ các học trò giữa sân để cùng chia vui, như một tuyên bố tái khẳng định tinh thần đoàn kết - điều ông từng nghi ngờ cách đây hai tuần khi nổi giận sau trận thua Bologna.

"Đây là một buổi tối đặc biệt với Napoli và với tất cả người dân nơi này". nhà cầm quân người Italy bày tỏ. "Maradona là biểu tượng mà nếu không sống ở đây, bạn khó có thể hiểu hết. Chúng tôi muốn tôn vinh ngày này bằng tinh thần tốt nhất".

Hồng Duy (theo Football Italy)