McTominay làm dáng kiểu 'ông trùm' mừng danh hiệu thứ hai cùng Napoli

Arab SaudiTiền vệ người Scotland Scott McTominay gây chú ý khi cùng đồng đội làm mặt ngầu khi hút xì gà ở phòng thay đồ sau trận Napoli thắng Bologna 2-0 ở chung kết Siêu Cup Italy.

Trên sân Al Awwal Park, Riyadh ngày 22/12, David Neres lập cú đúp giúp Napoli đánh bại Bologna. Neres là cầu thủ Brazil thứ hai ghi nhiều hơn một bàn ở trận tranh Siêu Cup Italy, sau Careca (ghi cú đúp cho Napoli trong trận gặp Juventus năm 1990).

Sau trận, McTominay xuất hiện trong phòng thay đồ, hút xì gà ăn mừng cùng các đồng đội Luca Marianucci và Antonio Vergara. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Scott McTominay (giữa) xì gà ăn mừng cùng các đồng đội Luca Marianucci và Antonio Vergara sau khi Napoli thắng Bologna 2-0 ở chung kết Siêu Cup Italy.

Đây là danh hiệu thứ hai của McTominay với Napoli, sau Serie A mùa 2024-2025. Khi Napoli tổ chức diễu hành mừng Scudetto bằng xe buýt mui trần quanh thành phố Naples, tiền vệ người Scotland cũng gây chú ý khi vừa cầm Cup vừa hút thuốc, hát vang cùng đồng đội và CĐV.

Napoli đoạt Siêu Cup Italy lần thứ ba trong lịch sử, và cũng là lần đầu tiên CLB đoạt hai danh hiệu trong cùng một năm dương lịch kể từ thời cố huyền thoại Diego Maradona.

"Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời", Chủ tịch Aurelio De Laurentiis nói. "Kể từ kỷ nguyên Maradona, Napoli mới lại vô địch hai danh hiệu trong một năm. Điều đó rất quan trọng. Tôi nói với các cổ động viên: hãy cứ mơ, luôn luôn mơ".

Theo HLV Antonio Conte, Napoli đã có hành trình ấn tượng, nhưng để thực sự thống trị bóng đá Italy, CLB vẫn cần duy trì sự ổn định và khát khao chiến thắng trong thời gian dài - điều từng chỉ xuất hiện ở Naples dưới kỷ nguyên Diego Maradona.

"Các cầu thủ xứng đáng được chúc mừng vì một giải đấu hoàn hảo", nhà cầm quân người Italy nói. "Họ cho thấy khát khao giành danh hiệu này vì người hâm mộ. Chúng tôi vừa có Scudetto, vừa có Siêu Cup, đánh bại những đội rất mạnh như Inter, Milan hay Bologna".

Napoli mừng danh hiệu Siêu Cup Italy. Ảnh: AFP

Conte cũng nhấn mạnh tính khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nơi chỉ những nhà vô địch được nhớ đến. "Chỉ người chiến thắng mới ở lại trong lịch sử. Hai năm trước, Napoli thua Inter ở chung kết Siêu Cup và gần như không ai nhắc tới. Trong bóng đá, điều duy nhất được ghi nhớ là ai giành Cup", ông bày tỏ.

HLV 56 tuổi cho biết ông rút ra nhiều bài học từ những thất bại trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện. Ông nói: "Không ai nhớ tôi từng thua ba trận chung kết Champions League hay Á quân World Cup. Họ chỉ nhớ những danh hiệu tôi từng giành được. Thất bại khiến bạn quyết tâm hơn để không lặp lại những khoảnh khắc đau đớn đó".

Siêu Cup Italy vốn chỉ dành cho nhà vô địch Serie A và Cup Quốc gia, nhưng được mở rộng từ năm 2023 với sự góp mặt của bốn đội, gồm cả Á quân giải VĐQG và Cup Quốc gia. Giải đấu được tổ chức tại Arab Saudi đến năm 2029, với trận chung kết năm nay diễn ra tại thủ đô Riyadh.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Football Italy)