McTominay, De Bruyne giúp Napoli thắng trận ra quân Serie A

ItalyHai tiền vệ Scott McTominay và Kevin de Bruyne cùng ghi bàn giúp Napoli thắng chủ nhà Sassuolo 2-0 ở vòng một Serie A mùa 2025-2026.

Phút 17, từ quả tạt bên cánh phải của Matteo Politano, McTominay chọn vị trí rồi đánh đầu lái bóng về góc gần, mở tỷ số. Cựu tiền vệ Man Utd suýt lập cú đúp, khi đặt lòng từ ngoài vòng cấm dội xà ở phút bù hiệp một.

Scott McTominay mừng bàn mở tỷ số cùng Kevin De Bruyne trong trận Napoli thắng Sassuolo 2-0 ở vòng một Serie A trên sân Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Italy ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, đến lượt De Bruyne lập công để ấn định tỷ số. Phút 57, từ quả đá phạt sát đường biên bên trái, tiền vệ người Bỉ treo bổng vào vòng cấm. Bóng không chạm cầu thủ nào, xoáy về góc xa khiến thủ thành Stefano Turati không kịp trở tay.

De Bruyne ghi dấu ấn ngay trận đầu tiên cho Napoli. Với 34 tuổi 56 ngày, De Bruyne là cầu thủ lớn nhất tuổi, không tính thủ môn, ra mắt Napoli bằng trận đá chính tại Serie A kể từ mùa 1994-1995.

"Thông điệp từ giai đoạn tiền mùa giải là chúng tôi phải tiếp tục từ nơi đã dừng lại ở mùa trước. Trận thắng trước đối thủ khó chịu là rất quan trọng. Toàn đội vẫn khát khao và khiêm tốn", McTominay nói với DAZN sau trận.

Tiền vệ người Scotland, cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2024-2025 và nhân tố chủ chốt giúp Napoli giành Scudetto lần thứ hai trong ba năm, cũng dành lời khen cho tân binh De Bruyne.

"De Bruyne không cần lời khuyên từ tôi, mà tôi mới là người cần lời khuyên từ anh ấy", cầu thủ 28 tuổi nói. "Thật tuyệt khi có anh ấy trong đội, mang đến nhiều phẩm chất. Anh ấy mới tới nhưng đã hòa nhập như thể ở đây 5 năm rồi. Tinh thần tập thể là quan trọng nhất, và anh ấy cũng rất khiêm tốn".

Scott McTominay (phải) và De Bruyne chụp ảnh sau trận. Ảnh: Napoli

Trong khi đó, De Bruyne thừa nhận vẫn đang trong quá trình thích nghi với môi trường mới. "Đây là cách chơi và cách làm việc khác. Tôi phải điều chỉnh, cả cá nhân lẫn tập thể đều còn có thể chơi tốt hơn", tiền vệ người Bỉ bày tỏ. "Tôi đến để hòa nhập vào lối chơi sẵn có, chứ không phải để họ điều chỉnh theo tôi. Đồng đội đã giúp tôi rất nhiều, chỉ tôi cách thi đấu ở Italy và tôi cũng cố gắng chia sẻ kinh nghiệm. Mọi chuyện đang tiến triển tốt, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục hoàn thiện".

Ở vòng một Serie A hôm qua, AC Milan thua Cremonese 1-2 ngay trên sân nhà, trong trận ra mắt của tiền vệ 39 tuổi Luka Modric. Trong khi đó, Roma hạ Bologna 1-0 nhờ công Wesley Franca.

Hồng Duy