Mcredit vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025, do Vietnam Report công bố, ngày 8/1.

"Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (VNR500) là bảng xếp hạng do Vietnam Report xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế, dựa trên nhiều tiêu chí như doanh thu thực tế, tổng tài sản, quy mô vốn, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mức độ minh bạch tài chính và uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Đây là năm thứ 19 liên tiếp bảng xếp hạng này được công bố, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn và duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định.

Theo Vietnam Report, VNR500 không chỉ ghi nhận thứ hạng theo quy mô, mà còn đánh giá khả năng thích ứng và phát triển bền vững của doanh nghiệp trước những thay đổi của môi trường kinh tế.

Đại diện Mcredit nhận giải tại Lễ công bố top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Ảnh: Mcredit

Đại diện Mcredit cho biết, việc góp mặt trong danh sách này phản ánh quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính và năng lực quản trị của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhiều biến động. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho niềm tin của khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng Mcredit trên hành trình phát triển.

"Đây là kết tinh của tầm nhìn dài hạn, chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kiên định với sứ mệnh "tài chính vì con người" cùng nỗ lực của toàn thể đội ngũ Mcredit trong việc xây dựng các giải pháp tài chính minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới giá trị xã hội", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Việc ghi danh trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc mở đầu cho giai đoạn kỷ niệm 10 năm hoạt động của Mcredit. Theo doanh nghiệp, dấu mốc này tạo nền tảng để tiếp tục củng cố nội lực và triển khai các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, góp phần kiến tạo một Việt Nam: Xanh hơn - Nhân văn hơn - Thịnh vượng hơn.

Minh Ngọc