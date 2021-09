Mcredit hưởng ứng làn sóng chuyển đổi số

Mcredit đầu tư lớn về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện.

Chuyển đổi số gần như là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp tài chính tại Việt Nam, đặc biệt khi các giao dịch trực tuyến gia tăng đột biến dưới tác động của dịch bệnh. Hưởng ứng làn sóng này, nhiều doanh nghiệp tài chính đã có những bước dịch chuyển mạnh từ mô hình kinh doanh truyền thống sang dịch vụ trực tuyến.

Mcredit, công ty tài chính hoạt động theo mô hình liên doanh với 2 cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng Shinsei (Nhật Bản) cũng tích cực chuyển đổi số. Theo đó, công ty này đang thực hiện kế hoạch chiến lược chuyển đổi số lớn nhất nhằm đánh dấu sự chuyển mình sau 5 năm hoạt động trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Cụ thể, Mcredit sẽ đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số với tham vọng trở thành công ty tài chính số cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng trong 5 năm tới.

Mcredit đặt mục tiêu top 2 về thị phần cho vay và dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trong ngành tài chính tiêu dùng. Nhận định đây là thách thức lớn trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, với 70% dư nợ cho vay là tín chấp, nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn kiên định, bởi kế hoạch chuyển đổi số là mục tiêu dài hạn chứ không chỉ khởi phát trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Mục tiêu này đồng thời là kim chỉ nam khởi động cuộc cách mạng chuyển đổi số của doanh nghiệp, với bước đi ban đầu là sự đầu tư toàn diện cho hạ tầng công nghệ thông tin.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, Mcredit đầu tư lớn về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực. Công ty tập trung xây dựng hệ sinh thái số toàn diện từ việc vận hành nội bộ đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ khách hàng như giúp khách hàng đăng ký khoản vay, ký hợp đồng điện tử, quản lý khoản vay mới trên app tài chính thông minh Đu Đủ.

Mcredit cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong việc nhân diện, định danh khách hàng (eKYC), đánh giá điểm tín dụng khách hàng. Công ty còn ứng dụng mô hình Agile và Design Thinking trong hoạt động thiết kế và triển khai sản phẩm số, lộ trình mở rộng ra toàn tổ chức.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, doanh thu của mcredit tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng tới 188% so với cùng kỳ. Mcredit đặt mục tiêu trong 5 năm tới, lượng lượng khách hàng phục vụ dự kiến đạt hơn 1/10 dân số Việt Nam, khoảng 10 triệu người.

Mcredit nhận giải thưởng Công ty tài chính tiêu dùng sáng tạo- Most Innovative Consumer Finance Company Vietnam 2021". Ảnh: Mcredit

Mcredit cũng vừa được vinh danh giải thưởng "Công ty tài chính tiêu dùng sáng tạo - Most Innovative Consumer Finance Company Vietnam 2021" do tạp chí Anh- The Global Economics trao tặng. Giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh những công ty, doanh nghiệp trên thế giới có đóng góp những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, năng lượng và công nghệ. Global Economics Award 2021 được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí như: phản hồi tích cực từ khách hàng, phương thức tiếp cận thị trường, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giao diện trực tuyến, công nghệ ứng dụng, sáng tạo - đột phá, kết quả tăng trưởng...

Tuệ Minh