Mcredit đoạt giải trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngành tài chính tiêu dùng

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa nhận giải thưởng Trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam năm 2024 do The Global Economics (TGE) trao tặng.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Mcredit được nhận giải thưởng của TGE, trong đó 2 năm liên tiếp được vinh danh "Công ty tài chính tiêu dùng tốt nhất Việt Nam". Để được nhận giải thưởng này, Mcredit vượt qua các tiêu chí xét duyệt khắt khe của TGE như: phản hồi tích cực từ khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giao diện trực tuyến, công nghệ ứng dụng, sáng tạo - đột phá, kết quả tăng trưởng...

Mcredit luôn mang đến trải nghiệm tốt tốt cho khách hàng. Ảnh: Mcredit

Với mục tiêu chiến lược vào top 1 hiệu quả, top 2 quy mô và phục vụ 8-10 triệu khách hàng giai đoạn 2022-2026, Mcredit dần chuyển dịch sang cung cấp dịch vụ kênh số, trong đó có hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển đa dạng sản phẩm vay nhanh, dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu và cá nhân hóa khách hàng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường tài chính tiêu dùng vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nhưng Mcredit là một trong số ít các công ty tài chính hoạt động có hiệu quả nhờ việc kiên định chiến lược "lấy khách hàng là trung tâm", đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn. Mcredit luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu, khó khăn của khách hàng trong việc vay tiêu dùng. Từ đó không ngừng cải tiến, phát triển những giải pháp tài chính thông minh, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh gọn, thuận tiện.

Bên cạnh đó, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, Mcredit là một trong 6 tổ chức tín dụng tiên phong triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong việc đánh giá khả năng tín dụng của khách hàng vay. Từ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ông Lê Quốc Ninh, Tổng giám đốc Mcredit cho biết, công ty luôn trung thành với chiến lược lấy khách hàng là trung tâm, coi khó khăn của khách hàng cũng là khó khăn của mình. "Mcredit miễn giảm lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách từ trong dịch Covid-19. Giai đoạn này cũng là cơ hội tốt để Mcredit có thời gian nhìn lại, cải tiến quy trình nội bộ, tăng chất lượng hoạt động hiệu quả hơn nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", ông Ninh nói rõ.

The Global Economics Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu The Global Economics tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp trên toàn thế giới có kết quả xuất sắc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, năng lượng và công nghệ.

Thanh Thư