MComplex khai trương trung tâm nội thất 12.000 m2 tại Royal City

Trung tâm nội thất 12.000 m2 của MComplex khai trương ngày 7/11 tại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội, quy tụ hơn 40 gian hàng cùng gần 200 thương hiệu.

Trung tâm nội thất áp dụng mô hình "one-stop-shop" tích hợp trưng bày, trải nghiệm và cung cấp giải pháp nội thất toàn diện. Bên cạnh vai trò là không gian trưng bày sản phẩm, MComplex được định hướng là không gian kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, nơi sẽ diễn ra các hội thảo, triển lãm và hoạt động chuyên ngành.

Khi đi vào hoạt động, MComplex cung cấp hệ sinh thái quy tụ hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng thuộc 6 nhóm ngành hàng chính, bao gồm: vật liệu ốp lát (Tiles Gallery), giải pháp phòng tắm (Bath Solutions), giải pháp bếp (Kitchen Solutions), nội thất & trang trí (Furniture & Decor), ánh sáng & nhà thông minh (Lighting & Smart), thế giới vật liệu (Materials World).

Sự kiện khai trương Mcomplex. Ảnh: MComplex

Không gian trưng bày hiện đại, cập nhật các công nghệ, xu hướng sáng tạo và sản phẩm mới của ngành nội - ngoại thất. Tại đây, người tiêu dùng được trực tiếp cảm nhận, so sánh sản phẩm và nhận tư vấn thiết kế, qua đó, tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quá trình hoàn thiện công trình.

Song song, MComplex mở ra nền tảng trưng bày và kinh doanh, giúp các thương hiệu, doanh nghiệp gia tăng tiếp cận khách hàng mục tiêu, quảng bá hình ảnh, mở rộng giá trị hợp tác.

Điểm nhấn khác của MComplex là xây dựng thư viện vật liệu và dữ liệu thiết kế 2D-3D, nơi kiến trúc sư, nhà thiết kế và sinh viên có thể nghiên cứu, mô phỏng và thử nghiệm thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và thực thi công trình.

Hệ sinh thái MComplex quy tụ lên tới 200 thương hiệu tên tuổi trong và ngoài nước. Ảnh: MComplex

Ông Lưu Việt Thắng, đại diện MComplex cho biết, thương hiệu muốn định hình phong cách mua sắm mới, mở ra không gian giao lưu chuyên nghiệp, hiện đại và giải pháp nội thất mới, mở rộng, hợp tác.

"Đây cũng là cơ hội để thương hiệu góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy ngành Kiến trúc - Nội thất Việt Nam vươn tầm quốc tế", ông Thắng nhấn mạnh.

Là một trong những gian hàng tại MComplex, bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm Khu vực Đông Nam Á và Việt Nam của thương hiệu sơn Dulux tin tưởng mô hình của Mcomplex sẽ thúc đẩy thương hiệu tiếp cận khách hàng tiềm năng, hợp tác với giới chuyên môn và nhà thầu. Tại đây, Dulux sẽ giới thiệu các sản phẩm sơn tối ưu cho từng loại bề mặt và khí hậu Việt Nam, chia sẻ sâu hơn về những công nghệ sơn tiên tiến, đồng thời thúc đẩy các kết nối.

Khách hàng trải nghiệm các gian hàng tại Mcomplex. Ảnh: MComplex

Thời gian tới, MComplex dự định triển khai chuỗi hơn 400 sự kiện thường niên, bao gồm M Expo, M Design Show, M Talk, M Hub... nhằm lan tỏa xu hướng thiết kế, truyền cảm hứng sáng tạo và tạo cơ hội giao lưu cho cộng đồng nghề. Các chương trình đào tạo chuyên ngành và dự án thiết kế cũng nằm trong kế hoạch tổ chức.

Kiến trúc sư Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam (VNIA), nhận định mô hình "một điểm đến" có thể thúc đẩy tính chuyên nghiệp và tăng liên kết trong hệ sinh thái kiến trúc - nội thất.

Với cơ sở đầu tiên tại Hà Nội, MComplex đặt mục tiêu mở rộng mô hình ra các đô thị lớn, đưa trải nghiệm mua sắm - tư vấn - thi công nội thất về cùng một điểm, phù hợp xu hướng phát triển của thị trường.

Anh Vũ