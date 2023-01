Mẫu grand tourer đầu tiên trong lịch sử của McLaren ra đời với nhiệm vụ đó. McLaren GT được thiết kế nhằm tối ưu không gian cho những chuyến du lịch, chủ nhân có thể cầm lái dễ dàng hàng ngày, thậm chí là phái đẹp. Sự tinh tế trong ngôn ngữ thiết kế với phương châm "Everything for a reason – tất cả đều có lý do riêng" khiến ngoại thất mang dáng vẻ uyển chuyển, bổ trợ khả năng vận hành, nội thất thể hiện lối sống khác biệt của chủ nhân.

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế uyển chuyển đặc trưng, GT có chiều dài tổng thể đến 4.700 mm, lớn hơn so với những người anh em trong gia đình McLaren. Ngoại hình mẫu siêu xe đến từ sự tổng hòa những đường nét thiết kế tinh tế, thuôn gọn với những đường vuốt mượt mà, lấy cảm hứng từ những dòng chảy tối ưu tính khí động học.

McLaren không chỉ là một hãng chế tác siêu xe, mà còn là một đội đua trên những cung đường của giải F1, do vậy, việc nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm tối ưu tốc độ và cảm giác lái là một trong những kim chỉ nam của thương hiệu. Trong đó, công nghệ khí động học để nâng cao lực áp sát để tăng trải nghiệm tốc độ đối với thương hiệu luôn được chú trọng.