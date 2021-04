McIlroy: 'Woods chỉ xem trọng bộ tứ major'

Đến thăm đàn anh đang dưỡng thương tại nhà riêng, Rory McIlroy cho rằng "Siêu Hổ" đề cao các major hơn mọi danh hiệu golf khác.

Hôm 6/4, McIlroy kể chuyện thăm Woods đang điều trị tại gia ở Florida sau vụ tự đâm xe ở Los Angeles hồi tháng Hai. Tai nạn khiến Woods bị gãy chân và nằm viện ba tuần.

"Tôi nghĩ Tiger chỉ quan tâm đến bộ tứ major với tổng thời gian thi đấu bốn tuần mỗi năm. Và anh ấy nói bốn tuần đó mới thực sự quan trọng. Còn những giải khác phải xem như đánh tập. Tư duy như thế thật thú vị nhỉ?", McIlroy nói.

Rory McIlroy phát bóng trước sự chứng kiến của đàn anh Tiger Woods tại giải Northern Trust năm 2020. Ảnh: USA Today

Woods đang cùng huyền thoại Sam Snead giữ kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour. Nhưng trong phòng khách nhà riêng, Woods trưng bày 15 Cúp vô địch major ở vị trí trang trọng.

McIlroy kể: "Tôi bảo 'Tài thật! Thế các Cúp khác ở đâu?', Woods trả lời rằng anh ấy không biết. Tôi không tin và hỏi lại, thì anh ấy đáp: 'À! Mẹ tôi giữ vài chiếc, mấy cái để trong văn phòng còn số khác thì ở đâu đó".

McIlroy qua 13 năm golf chuyên nghiệp, đoạt bốn major trong 18 lần thắng PGA Tour và 14 Cúp European Tour. Golfer Bắc Ireland tích luỹ 106 tuần ở ngôi số một thế giới còn Woods nắm kỉ lục 683 tuần.

McIlroy sinh năm 1989, từng ẵm PGA Championship 2012 và 2014, US Open 2011 và The Open Championship 2014. Trong bộ tứ major truyền thống, McIlroy còn thiếu Masters. Năm trước, sự kiện này diễn ra vào tháng 11 do ảnh hưởng Covid-19. Khi đó, McIlroy về T5 ở điểm -11, kém chín gậy so với Dustin Johnson trên bục đăng quang.

Còn PGA Tour từ đầu 2021, McIlroy dự bảy sự kiện, trong đó hai lần bị cắt loại và hai lần cán đích top 10 nhưng chưa thắng.

Tháng trước, McIlroy nhận sai lầm khi gia nhập cuộc đua nâng vận tốc bóng để phát xa hơn như Bryson DeChambeau. Bóng nhanh hơn trong quá trình đó nhưng không chính xác. McIlroy cũng nói hiệu suất vung gậy hỏng cũng vì "cuộc đua tốc độ". Anh đang sửa lỗi kỹ thuật này với huấn luyện viên Pete Cowen.

Quốc Huy (theo Golf Channel)