Hình ảnh Rory McIlroy vỡ òa cảm xúc khi vô địch The Masters 2025 sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lịch sử làng golf.

Khuỵu gối xuống thảm cỏ Augusta National cho nước mắt tuôn rơi, McIlroy biết rằng giấc mơ cuộc đời đã thành hiện thực. Và với phong cách của anh, siêu sao Bắc Ireland chẳng đi đường thẳng để chạm tay vào đỉnh vinh quang. Thay vào đó, anh tạo ra chuyến tàu lượn cảm xúc cho tất cả những ai theo dõi.

McIlroy mừng chức vô địch Masters 2025, tại sân Augusta, Georgia, Mỹ hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Khác những lần thất bại đầy cay đắng trước trong quá khứ, McIlroy, bằng cách nào đó, đã vượt qua nghịch cảnh, đập tan lời nguyền để lần đầu tiên được xỏ tay vào chiếc Áo Xanh lá huyền thoại. Một hành trình kỳ diệu với những thời khắc làm xoay chuyển cuộc đời golfer 35 tuổi.

McIlroy và nỗi buồn The Masters chẳng khác nào đôi bạn cùng tiến suốt 14 năm qua. Cả hai song hành với nhau kể từ lần sụp đổ kinh điển của McIlroy ở The Masters 2011. Năm đó, chàng trai 22 tuổi đến từ châu Âu dẫn đầu khi bước vào vòng cuối, cùng lợi thế bốn gậy so với nhóm bám đuổi. Thế nhưng hàng loạt sai lầm tai hại khiến McIlroy chỉ còn biết ngơ ngác nhìn tên mình xuất hiện trong nhóm đồng thứ 15 (T15) chung cuộc.

Sau hơn một thập kỷ, nỗi ám ảnh đó lại hiện về trong tâm trí McIlroy, nhưng không phải ở ngày cuối, mà ngay vòng mở màn The Masters năm nay. Anh vẫn có tên trong nhóm dẫn đầu cho đến khi thảm hoạ ập đến ở hố 15. Double-bogey tại đây, cùng sai lầm tương tự ở hố áp chót, khiến McIlroy chỉ đạt kết quả ngang chuẩn, nhiều hơn đỉnh bảng Justin Rose tới 7 gậy sau vòng đầu tiên.

McIlroy và hành trình không tưởng tại The Masters Eagle của McIlroy ở hố 13 par5, vòng hai Masters hôm 11/4.

Nhưng như một thói quen, nhiều người vẫn chờ đợi và tin McIlroy sẽ "lột xác" khi bị dồn vào chân tường. Quả thực, anh trở lại hơn cả mạnh mẽ tại vòng hai. Sau điểm birdie ở hố hai, McIlroy tăng tốc ở chín hố cuối với ba birdie nữa. Tuy nhiên, điểm nhấn phải là điểm eagle siêu hạng hố 13 par5. Golfer số hai thế giới sửa sai cho cú phát bóng không tốt bằng pha xử lý siêu hạng đưa bóng lên green, mở ra vị trí gạt bóng thuận lợi nhằm tiết kiệm thêm hai gậy. Không ai kết thúc 18 hố với 66 gậy như McIlroy, và anh tự thắp sáng cơ hội đua vô địch khi nhảy vọt lên top đầu, cùng khoảng cách chỉ hai gậy với đỉnh bảng Rose.

Đến vòng ba, McIlroy sớm ghi danh vào lịch sử khi trở thành golfer đầu tiên chỉ cần đúng ba cú đánh để hoàn tất từng hố trong sáu hố đầu tiên ở Augusta. Ấn tượng nhất là tình huống ở hố hai par5, khi anh vẽ nên cú chip xuất chúng đưa bóng xuống thẳng lỗ. Một pha xử lý hoàn hảo ở phía sau green, dựa trên đánh giá và kỹ năng thượng thừa của một trong những golfer hay nhất thế giới hơn hai thập kỷ qua.

McIlroy và hành trình không tưởng tại The Masters Màn trình diễn của McIlroy ở hố 2 par5, ở vòng ba Masters trên sân Augusta hôm 12/4.

Phong độ thăng hoa này là đòn bẩy đưa McIlroy thẳng tiến đến ngôi số một trên bảng thứ bậc lần đầu tiên, cùng cách biệt ba gậy so với nhóm bám đuổi. Dù mắc một số bogey sau đó, McIlroy vẫn nắm giữ lợi thế không hề nhỏ khi kết thúc vòng đấu với khoảng cách hai gậy so với vị trí thứ hai trên bảng điểm.

Bước vào ngày đấu quyết định, McIlroy nhanh chóng bù đắp cho lỗi double-bogey ngay hố một bằng hai birdie tại hố ba và bốn, qua đó nới rộng cách biệt lên ba gậy với Bryson DeChambeau – người thi đấu chật vật trong cả buổi. Rất nhiều cú đánh đẳng cấp được McIlroy thực hiện, gồm pha xử lý đưa bóng lách hàng cây tại hố bảy. Tình huống dùng gậy wedge "hơn sách giáo khoa" đó không chỉ điều bóng vượt qua những cây thông, mà còn đặt trái bóng cách cờ có sáu feet. Thậm chí McIlroy còn bật cười vì không tin nổi. Tuy gạt trượt điểm birdie nhưng anh vẫn hài lòng, rời hố với điểm par.

Dù vậy, khoảnh khắc kỳ diệu nhất McIlroy tạo ra phải là tình huống ở hố 10. Đây là nơi từng chứng kiến anh "vỡ vụn" năm 2011 với triple-bogey nghiêm trọng. Cơn ác mộng đó không lặp lại nữa. Sau cú phát không thể tốt hơn, McIlroy tiếp tục thể hiện sự xuất sắc với pha đánh gậy sắt chuẩn mực, đưa bóng cách lỗ 12 feet. Niềm tự hào của Bắc Ireland đẩy bóng nhẹ nhàng ghi birdie để tạo cách biệt bốn gậy với DeChambeau, người chỉ đạt chuẩn.

Tiếng hô "Rory, Rory, Rory" vang vọng xuyên qua tán thông. Cú gạt chuẩn xác đó giống như lời khẳng định xuyên thời gian của McIlroy, rằng anh đã đập tan "bóng ma" 2011 vốn lởn vởn trong tâm trí suốt nhiều năm.

McIlroy và hành trình không tưởng tại The Masters Màn trình diễn của McIlroy ở hố 10 vòng bốn Masters trên sân Augusta hôm 13/4.

Song ngày Chủ nhật tại Augusta chưa bao giờ diễn êm đềm với McIlroy. Hai bogey cùng một double bogey từ hố 11 đến 14 khiến anh phải chia sẻ ngôi đầu với Rose và Ludvid Aberg. Những ánh mắt âu lo đi kèm sự nghi hoặc bắt đầu hướng về McIlroy.

Fan hâm mộ của McIlroy không bất an sao được khi thần tượng mất đến bảy gậy ở hố 13 par5, sau cú đánh tiếp cận không thành công từ khoảng cách 90 yard và để bóng rơi xuống nước. Nét chau mày tiếp tục xuất hiện trên gương mặt những người yêu mến Rory tại hố 15 par5 với pha phát bóng vào rừng cây.

Nhưng như một thói quen, McIlroy lại "lọc fan" bằng một pha xử lý mãn nhãn. Cú hook cao của anh đưa bóng vượt qua hàng cây rồi "hạ cánh" an toàn trên green, cách lỗ sáu feet. Hơi tiếc khi McIloy không gạt eagle thành công, song điểm birdie cũng đủ để giúp anh độc chiếm ngôi đầu. Đó là thời điểm, ngay khi thiết lập xong vị trí bóng đẹp lên green, Rory biết anh đã thắng một thời khắc mang tính then chốt.

Tuy vậy, duy trì phong cách thích sự kịch tính, McIlroy đã để Rose bắt kịp với điểm birdie miễn chê ở hố 18, đồng nghĩa bản thân phải làm điều tương tự tại ít nhất một trong hai hố cuối. Viễn cảnh đó trở nên vô cùng xán lạn với McIlroy ở hố áp chót, khi cú đánh thứ hai từ khoảng cách 180 yard (164,6 m) mang đến cho anh cơ hội không thể tốt hơn để bứt phá.

Vị trí bóng như thể mời gọi McIlroy đưa xuống lỗ. Và golfer 35 tuổi không phụ sự kỳ vọng. Anh điềm tĩnh thực hiện cú gạt để vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu khi phía trước chỉ còn một hố nữa. Một điểm par thôi là đủ để thắng. Đau đớn thay, McIlroy không làm được. Anh đưa bóng xuống bẫy cát ở cú đánh thứ hai, trước khi ngậm ngùi nhận về điểm bogey.

Vẻ cay đắng hiển hiện trên gương mặt McIlroy. Anh buộc phải đánh play-off với Rose. Có lẽ những biên kịch của Hollywood cũng chẳng thể viết ra kịch bản khốc liệt và nhiều nút thắt đến vậy.

Ở nút thắt quan trọng nhất, golfer đang chơi bùng nổ cùng tâm lý tốt hơn, như Rose, thường là người cởi bỏ mấu chốt của cuộc chơi. Bên kia lưới, McIlroy không những phải tìm cách ổn định lại tinh thần khi chứng kiến chiếc Áo Xanh lá tuột khỏi tầm tay sau 72 hố, anh còn cần tạo ra một pha xử lý thực sự chất lượng, bởi Rose đã vung gậy tuyệt đẹp đưa bóng lên green.

Áp lực chồng chất áp lực lên McIlroy, nhất là khi anh đứng gần đúng vị trí mà chỉ trước đó vài phút, bản thân vừa đánh bóng vào hố cát. Bỏ lại sau lưng tất cả, McIlroy tạo nên một tác phẩm đáng kinh ngạc. Anh kiểm soát hoàn hảo độ xoáy, đưa bóng lăn ngược từ con dốc để rồi dừng lại khi cách miệng lỗ khoảng 3 feet.

McIlroy và hành trình không tưởng tại The Masters Diễn biến loạt play-off giữa McIlroy và Rose, trên sân Augusta hôm 13/4.

Rose cố gắng chơi một gạt, nhưng bất thành ở cự ly 12 feet. Thời cơ lại được trao cho McIlroy. Lần này, Rory lạnh lùng đưa bóng lỗ, hoàn tất trọn bộ Grand Slam lịch sử khi hoàng hôn đang dần buông xuống Augusta. Trên sân, 14 năm ngập tràn cảm xúc và sự ám ảnh được McIlroy tuôn trào qua những giọt nước mắt.

Vị trí bất tử của Rory trong sử sách đã được đảm bảo. Nhưng anh sẽ chưa dừng lại bởi nhiều điều vĩ đại còn vẫy gọi.

Vy Anh