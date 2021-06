McIlroy từng định trộm đồ của Tiger Woods

Rory McIlroy, lúc còn là cậu bé 13 tuổi, đã cầm lòng được khi có cơ hội trộm găng tay từ túi quần "Siêu Hổ".

McIlroy đang ở Ireland để tranh Irish Open thuộc European Tour từ ngày 1-4/7 ở Mount Juliet Estate. Nơi này, anh chưa từng đấu nhưng đã hai lần làm khán giả, trong đó lần đầu hồi 2002. Khi đó, McIlroy mới 13 tuổi, xem thần tượng Woods đấu WGC-American Express Championship.

"Coi Tiger nhận phần thưởng vô địch trên green hố 18, tôi luồn dưới dây ngăn khán giả và may mắn được chỗ ngay sau Tiger. Lúc đó, găng tay ở túi quần sau của anh ấy. Tôi thừa gần để chộp nó rồi bỏ chạy, nhưng lại thôi. Có lẽ đây là câu chuyện hay để chia sẻ với Tiger", McIlroy kể trong buổi tiếp xúc giới truyền thông hôm 29/6.

McIlroy là một trong những đồng nghiệp thân thiết của Woods trong giới golf. Ảnh: AP

McIlroy lần đầu thấy Tiger "bằng xương bằng thịt" cũng ở WGC-American Express Championship. "Đó là dịp thứ nhất tôi xem Tiger đánh ngoài đời ở đầu hố 5, par5. Anh ấy phát bóng, sau đó vào green bằng gậy sắt số 2. Thật ngầu". McIlroy mô tả cảm xúc khi gặp thần tượng Woods.

Sau Irish Open, McIlroy sẽ dự Scottish Open tuần tới, trước khi tranh major lâu đời nhất thế giới – The Open Championship ở Royal St George’s. Trong chuỗi ba sự kiện này, anh ban đầu định bỏ Scottish Open. Tuy nhiên, do lệnh hạn chế nhập cảnh với đối tượng ngoài VĐV đỉnh cao, McIlroy đành để gia đình ở Mỹ. Và cũng vì không vướng vợ con, golfer gốc Bắc Ireland mới "bận rộn" đánh giải suốt ba tuần. McIlroy đã vắng ba kỳ Irish Open gần nhất.

Cả tuần rồi, McIlroy xả hơi và chỉ tập khoảng hai tiếng. Hôm 20/6, anh cán đích T7 ở major US Open. Vòng cuối giải, đấu thủ sinh năm 1989 thuộc nhóm ứng viên nặng kí nhưng sơ suất kỹ thuật dẫn đến bogey hố 11 và double bogey hố 12 khiến anh hết cửa tranh danh hiệu.

Đấu chuyên nghiệp từ 2007, McIlroy đến nay sở hữu 19 chức vô địch PGA Tour và 14 cúp European Tour, trong đó có bốn major – US Open 2011, PGA Championship 2012, 2014 và The Open Championship 2014. Anh chưa đạt mốc grand slam do còn thiếu Masters trong bộ tứ major truyền thống. Golfer này tích luỹ 106 tuần ở đỉnh bảng thứ bậc golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR).

Quốc Huy tổng hợp