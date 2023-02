McIlroy: 'Tôi tự thấy mình giỏi chuyên môn toàn diện'

MỹĐang dẫn đầu bảng OWGR, Rory McIlroy nghĩ anh xứng danh "golfer giỏi nhất thế giới" và củng cố quan điểm cá nhân đó bằng thành tích.

"Tôi đang phong độ cao, lại ổn định. Tự kết quả thi đấu nói lên điều đó. Và hiện nay, tôi cảm thấy mình giỏi chuyên môn toàn diện", McIlroy phát biểu trong buổi tiếp xúc giới truyền thông trước thềm Phoenix Open 2023. Sự kiện PGA Tour này diễn ra trên sân TPC Scottdales ở Arizona, khởi tranh ngày 9/2, giờ địa phương.

McIlroy bước vào Phoenix Open với sự tự tin lên cao nhờ phong độ đỉnh gần đây. Ảnh: AFP

McIlroy có lý để tự tin. Phong độ cao của anh thể hiện qua thông số thực chiến trong tổng kết PGA Tour mùa rồi, khi đứng đầu về thành tích vòng bình quân (68,67 gậy) lẫn số gậy trung bình vòng cuối (68,07), đứng thứ hai mặt xử lý từ khu phát đến green, đứng thứ ba về phát bóng. Cả chiến dịch 2021-2022, anh được ba lần về nhất, thêm ba lần cán đích top 3, tính cả major Masters và The Open.

Từ tháng 10/2022 đến nay, McIlroy tiếp tục "bay cao", khi ẵm CJ Cup thuộc PGA Tour 2022-2023, dự năm giải trên đấu trường đồng đẳng châu Âu DP World Tour và đều cán đích top 4, tính cả chức vô địch Dubai Desert Classic vào cuối tháng 1/2023. Chính CJ Cup năm ngoái đã giúp McIlroy trở lại ngôi đầu bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR), thay Scottie Scheffler. Trên OWGR tuần này, Scheffler vẫn kề sau McIlroy, còn Jon Rahm đứng thứ ba. Rahm và Scheffler đều có cơ hội soán ngôi McIlroy tại Phoenix Open 2023.

Rahm vài tháng gần đây cũng đạt phong độ cao – đoạt hai danh hiệu DP World Tour giai đoạn cuối 2022 và hai lần đăng quang PGA Tour chỉ trong tháng đầu 2023. Rahm chưa tỏ ý định đoạt lại danh xưng "số một thế giới", còn Scheffler vừa công khai quyết tâm: "Hiện tại tôi đứng thứ hai và không muốn yên vị. Lên số một vẫn thích hơn".

Trong lịch sử OWGR, Rahm đã bốn lần đứng đầu, trong đó lần gần nhất vào ngày 18/7/2021. Đến 27/3/2022, anh mất vị trí về tay Scheffler, khi golfer Mỹ về nhất WGC-Dell Match Play. Scheffler nắm được 30 tuần rồi bị McIlroy - ẵm CJ Cup vào ngày 23/10 năm ngoái - đẩy xuống thứ hai. Từ đó đến nay, McIlroy yên vị trên đỉnh OWGR, nâng thời gian tích luỹ danh "số một thế giới" lên 122 tuần, hơn Rahm 78 tuần.

Rahm 28 tuổi, thua McIlroy năm tuổi. Trên PGA Tour, Rahm đến nay đoạt chín cup, tính cả major US Open 2021 trong khi McIlroy có bốn major - PGA Championship, US Open, The Open trong 23 cup. Cùng đấu trường, Scheffler 26 tuổi, sở hữu major Masters bên cạnh ba giải thông lệ. Cả bốn thắng lợi này gói trong hai tháng, từ 13/2 đến 10/4/2022.

Quốc Huy