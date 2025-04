McIlroy kiếm ba tháng bằng Spieth làm ba năm

MỹGolfer số hai thế giới Rory McIlroy bỏ túi 9 triệu USD tiền thưởng trong ba tháng đầu năm, gần bằng tổng thu nhập của Jordan Spieth kể từ 2022.

Spieth (trái) và McIlroy tại giải The Players 2024, trên sân TPC Sawgrass, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuần qua, McIlroy kiếm thêm 338.000 USD cho vị trí T5 tại Houston Open, nâng tổng tiền thưởng nhận được từ đầu năm 2025 lên 9 triệu USD. Khoản tiền lớn nhất golfer Bắc Ireland kiếm được trong giai đoạn này là 4,5 triệu USD cho danh hiệu Players Championships.

Thu nhập của McIlroy trong một quý gần bằng số tiền mà đồng nghiệp Jordan Spieth bỏ túi kể từ tháng 8/2022. Đây cũng là quãng thời gian Spieth trắng tay trên PGA Tour, sau danh hiệu RBC Heritage tháng 4/2022. Trong ba năm qua, nhà vô địch major ba lần chỉ kiếm tổng cộng 10,8 triệu USD.

Phong độ suy giảm của Spieth một phần do chấn thương, phần khác do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên tour. Năm ngoái, golfer Mỹ kiếm 2,7 triệu USD, với thành tích tốt nhất chỉ là T25 ở The Open. Trong quý đầu tiên của năm 2025, Spieth kiếm dưới mức trung bình của PGA Tour là 841 nghìn USD, khi thu nhập của anh chỉ đạt 820 nghìn.

Trong khi đó, McIlroy kiếm số tiền khổng lồ 33,8 triệu USD kể từ mùa 2022, nâng tổng thưởng sự nghiệp lên 100 triệu USD. Anh chỉ còn kém tổng thưởng của Tiger Woods 20 triệu. Spieth đứng thứ tám danh sách này, với 63,5 triệu.

Dù đã có 43 chức vô địch, McIlroy chưa giành major nào kể từ năm 2014. Bốn danh hiệu major của anh đến trong giai đoạn 2011-2014, bao gồm hai PGA Championship, một US Open và một The Open. McIlroy đang hướng đến việc chấm dứt cơn khát vô địch major ở The Masters tháng này – giải đấu mà anh từng về nhì năm 2022.

Dù đang có phong độ tốt nhưng McIlroy vẫn khiến CĐV của anh lo lắng vì chấn thương nhẹ mới đây. "Khuỷu tay phải của tôi hơi đau một chút, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ ổn khi tới Augusta", McIlroy chia sẻ với Golf Channel. "Tôi sẽ làm việc với HLV và đội ngũ để đảm bảo mọi thứ tốt đẹp trong vòng một tuần".

The Masters diễn ra ở sân Augusta, Georgia, Mỹ từ 10-13/4. Nếu vô địch giải này, McIlroy sẽ trở thành người thứ sáu trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Năm golfer từng làm được điều này là Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods. Trong đó Woods và Nicklaus vô địch mỗi major ít nhất ba lần.

Vy Anh