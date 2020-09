McIlroy khởi đầu khả quan ở US Open

Golfer cựu số một thế giới Rory McIlroy đánh 67 gậy trên sân Tây Winged Foot, par70, vào nhóm T5 sau vòng một sự kiện major ở New York hôm 17/9.

McIlroy xuất trận với tâm thế thư giãn. "Có lẽ trước đây tôi tự gây quá nhiều áp lực để đạt vòng xuất phát tốt, rồi không ít lần suy tư vì nó. Nên hôm nay, tôi ra sân với suy nghĩ 'Thôi kệ, tới đâu tính tới đó và cứ tuỳ cơ ứng biến'. Hoá ra thế mà hay", golfer Bắc Ireland cho hay.

Đây là chặng khai cuộc tốt nhất của ngôi sao người Bắc Ireland qua 20 sự kiện major, tính từ sau PGA Championship 2014. Năm đó, anh mở màn bằng thành tích 66 gậy trên sân Valhalla, par71, tạo đà để về sau vô địch ở điểm -16.

Nếu xét riêng US Open trong chín năm qua, đây cũng là đỉnh cao của McIlroy. Ở kỳ thi đấu năm 2011, anh đánh 65 gậy, giữ đỉnh bảng cả bốn vòng rồi thắng chung cuộc với điểm -16.

Rory McIlroy căn chỉnh thước ngắm trước cú putt trên green hố 14 vòng đầu US Open hôm 17/92020 trên sân Tây Winged Foot. Ảnh: AP

Hôm qua, lẽ ra McIlroy có thể làm tốt hơn. Anh xuất phát từ hố 10, sạch bogey và ghi ba birdie sau chín hố. Nhưng rồi, McIlroy vướng bogey do chốt hố 1 bằng ba putt. Điều tương tự xảy ra trên green hố 6, nhưng lần này anh giữ được par từ cự ly 12 mét. "Tôi đã vuột vài cơ hội để kiếm thêm hai hoặc ba gậy. Nhưng thôi, 67 gậy cũng ổn rồi", McIlroy nói thêm.

Hai tuần trước US Open, McIlroy bận chăm vợ sinh con gái đầu lòng, tên là Poppy Kennedy. Anh vì thế chấp nhận bỏ Tour Championship phân định FedEx Cup hôm 4/9. Nhưng cuối cùng chuyện gia đình ổn thoả nên McIlroy kịp dự giải và cán đích T8, nhận 960.000 USD. "Tôi đã thay hai bỉm đầu tiên của bé Poppy và cảm thấy tự hào lắm. Nhưng các bạn biết ấy, tay tôi thì bẩn vô cùng, do lóng ngóng và chạm vào mặt lót", McIlroy cười ngất khi chia sẻ trải nghiệm lần đầu làm bố trong cuộc họp báo trước US Open hôm 15/9.

Ở tuổi 31 với 13 năm lên chuyên nghiệp, McIlroy bốn lần đăng quang major gồm hai PGA Championship, US Open và The Open Championship. Masters là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ tứ major truyền thống.

Xuất thân từ châu Âu, nhưng McIlroy chủ yếu thi đấu và định cư tại Mỹ. Ở PGA Tour, anh thắng tổng cộng 18 danh hiệu tính cả các major, lĩnh 53,128 triệu USD tiền thưởng qua 183 sự kiện.

