McIlroy giữ đỉnh bảng Arnold Palmer Invitational

Rory McIlroy lên đỉnh bảng ở điểm -6 nhờ chuỗi năm birdie nửa sau vòng đầu, bắt đầu bằng cú gạt 16,7 mét tại sự kiện PGA Tour trên sân Bay Hill, par72 hôm 5/3.

McIlroy xuất phát từ hố 10, ghi hai birdie và một bogey trong nửa đầu vòng. Trận mở màn, cựu số một thế giới phát bình quân 336 yard, trúng tám trong 14 fairway và lên green theo chuẩn 13 hố. Golfer sinh năm 1989 ghi birdie ở ba trong bốn hố par3 ở Bay Hill, tính cả hai pha dùng gậy sắt số năm ngược gió lên green, và sau đó một putt trong tầm 4,5 mét.

"Tuần trước, tôi đều lệch trái mục tiêu đến 20 yard. Giờ tôi hài lòng khi cải thiện hiệu suất như thế", McIlroy kể. Vòng đầu giải, anh đánh 66 gậy - thành tích 18 hố tốt nhất từ đầu năm nay. Và trong 17 vòng PGA Tour lẫn European Tour, anh chỉ sáu lần dưới 70 gậy.

Rory McIlroy phát bóng trên hố chín vòng một Arnold Palmer Invitational hôm 4/3/2021, ở Orlando, Florida. Ảnh: AP

Trong tháng 2/2021, McIlroy dự bốn sự kiện PGA Tour, trong đó một lần bị cắt loại - ở Genesis Invitational cách đây hai tuần. Còn những lần vào sâu, anh về cao nhất T6, tại WGC-Workday Championship hôm 28/2.

Tuần này, McIlroy đang chia sẻ đỉnh bảng với Corey Conners. Hôm qua, Conners ghi sáu birdie, một eagle và hai bogey. Đấu thủ Canada eagle hố 16 sau hai lần vung gậy và một putt 1,5 mét.

Đứng sau McIlroy và Conners là Bryson DeChambeau ở điểm -5. "Trùm phát xa" PGA Tour mùa trước lẫn mùa này muốn đi lối tắt bằng cách băng hồ lên green hố 6 par5, dài 528 yard. Nhưng hôm qua, gió ngược nên anh bỏ ý định. Lên DeChambeau lên khu phát bóng hố này, đám đông khán giả chờ anh dùng driver. Tuy nhiên, DeChambeau ban đầu lấy gậy sắt để pha trò. Cuối cùng, anh dùng gậy phát chuyên dụng, theo đường chuẩn - phát 309 yard, xuống fairway, thêm 213 yard lên green, cách hố gần 10 mét rồi hai putt xong việc ở điểm birdie.

DeChambeau đánh bóng vượt qua hồ nước DeChambeau birdie ở hố sáu.

Cả vòng, DeChambeau ghi sáu birdie và một bogey.

Top 10 sau 18 hố hiện diện hai đại diện châu Á, gồm An Byeong Hun và Im Sung-jae. An đứng T4 (điểm -4) còn Im ở T7 (-3). Nhóm Im tổng cộng tám đấu thủ. Đương kim vô địch Tyrrell Hatton đang ở T107 do đánh đến 77 gậy ngày khai mạc. Sau khi Kim Si Woo bỏ cuộc, Arnold Palmer Invitational 2021 hiện còn 122 golfer.

Với nguyên tắc lấy top hoặc T65 sau 36 hố và 70 đấu thủ đang từ điểm +1, vạch cắt loại dự kiến ở điểm +2. Giải được đón tối đa 5.000 khán giả thực địa mỗi ngày.

Quốc Huy tổng hợp