McIlroy: 'Chỉ một đấu thủ LIV Golf xứng đáng tranh Ryder Cup'

Theo McIlroy, Brooks Koepka là gương mặt duy nhất xứng đáng được dự giải đấu hố đồng đội hấp dẫn nhất thế giới khi xét chọn trên đấu trường do Saudi đầu tư.

"Tôi nghĩ Brooks xứng đáng vào đội Mỹ, bởi cậu ấy chỉ qua hai giải đã đứng nhì bảng xét tuyển. Ngoài cậu ấy, tôi chẳng nghĩ ai trên LIV Golf có thể đủ tiêu chuẩn", McIlroy phát biểu hôm 31/5, trước thềm Memorial Tournament thuộc PGA Tour.

Trong nhận xét đó, McIlroy muốn dẫn chứng đẳng cấp của Koepka dù ít cơ hội trong cuộc đua vào tuyển Mỹ tại Ryder Cup 2023 sau khi bỏ PGA Tour để sang LIV Golf League và bị cấm cửa trở lại.

McIlroy (trái) bắt tay chúc mừng sau khi Koepka vô địch WCG FedEx St. Jude Invitational năm 2019. Ảnh: AP

Trong hạn chế như thế, Koepka chỉ có thể kiếm điểm xét tuyển nhờ suất đặc cách tại bốn giải major. Nhóm danh giá đã xong nửa lịch đấu, trong đó Koepka về T2 Masters tháng 4 và vô địch PGA Championship giữa tháng 5. Nhờ vậy, anh vọt lên thứ hai bảng xét tuyển.

Tuy nhiên, Koepka vẫn chưa chắc chỗ trong lực lượng Mỹ vì đến tháng 8 mới chốt danh sách đi bảo vệ Ryder Cup 2023 tại Marco Simone Golf & Country Club ở Rome vào cuối tháng 9. Từ nay đến mốc đó, anh còn hai major để kiếm điểm – US Open tháng 6 và The Open tháng 7, qua đó giữ vé trong cuộc so tài với châu Âu sắp tới.

Đội tuyển châu Âu, trong khi đó, đã cấm cửa bộ ba kỳ cựu, khi Sergio Garcia, Lee Westwood và Ian Poulter đồng loạt trả thẻ thành viên DP World Tour.

Ba gương mặt này, cùng Koepka, đã sang LIV Golf League từ đầu mùa khai trương, vào tháng 6/2022. Trong lịch sử Ryder Cup, Garcia giữ kỷ lục ghi điểm (28,5) qua 10 kỳ tham chiến trong khi Poulter được bảy kỳ, còn Westwood đến 11 kỳ.

Đối với những đồng nghiệp hiện thuộc biên chế LIV Golf, McIlroy ủng hộ Koepka vào tuyển Mỹ nhưng không tán thành cho số còn lại khoác áo châu Âu. Hôm qua, ngôi sao người Bắc Ireland đã khẳng định điều đó trước giới truyền thông. Anh cũng đang đứng nhì bảng xét tuyển đội nhà.

Từ 2010 đến nay, McIlroy đã sáu lần khoác áo châu Âu tại Ryder Cup trong đó bốn lần đánh bại Mỹ, lần gần nhất tại Le Golf National hồi 2018. Nhưng khi làm khách kỳ trước ở Whistling Straits, bang Wisconsin, đội McIlroy bị phe Koepka đè bẹp ở tỷ số điểm 9-19.

Quốc Huy