McIlroy bảo vệ thành công Masters

MỹGolfer cựu số một thế giới Rory McIlroy lần thứ hai liên tiếp vô địch giải major lừng danh Masters, khi cán đích ở điểm -12 trên sân Augusta National par72 ngày 12/4.

Kỳ đấu 2025, McIlroy đăng quang sau khi hạ Justin Rose ở hố phụ thứ nhất. Cả hai trước đó cán đích ở vị trí đỉnh bảng với điểm -11. Nhờ chiến thắng đó, McIlroy chấm dứt 11 năm khát danh hiệu major và đạt mốc grand slam (sở hữu cả bốn major trong golf đỉnh cao).

"Tôi đã muốn quay lại đây và chứng minh chiến thắng năm ngoái không phải ăn may", McIlroy chia sẻ sau khi bảo vệ thành công ngôi vương ở kỳ đấu năm nay.

McIlroy nâng cao chiếc cúp danh giá ở sân golf Agusta National Golf Club, Augusta, Georgia, Mỹ ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Thực tế, cựu số một thế giới người Bắc Ireland đã thể hiện một cách xuất sắc. Anh dẫn 6 gậy khi kết thúc vòng 2 - cách biệt áp đảo nhất trong lịch sử Masters. Ở vòng 3, golfer người Bắc Ireland thi đấu phập phù, nhưng vẫn giữ được vị trí dẫn đầu cùng Cameron Young, ở điểm -11. Lúc này, có ít nhất 10 ứng viên có khả năng cạnh tranh ngôi vị, trong đó có số một thế giới Scottie Scheffler.

Tuy nhiên, ở vòng 4, bất lợi với McIlroy chỉ xảy ra trong nửa đầu sân đấu, khi anh cùng Young nhập cuộc sau cùng. Thiệt hại nặng nhất cho đương kim vô địch là double bogey ở hố 4, từ tình huống bóng cách lỗ 2,9 mét nhưng phải gạt ba lần. Nó khiến McIlroy rơi vào thế rượt đuổi với cách biệt ba gậy.

Dù vậy, các ứng viên khác, như Young, Rose, Russell Henley dần tụt hậu. Chỉ Scheffler, đánh ngay trước McIlroy, đáng ngại, thể hiện bằng phong độ ổn định với toàn birdie hoặc par. Tuy nhiên, McIlroy vẫn chậm rãi vươn lên để rồi sau birdie thứ năm tại hố 13, giành được lợi thế đáng kể: đạt điểm -13 và dẫn ba gậy.

Scheffler gây áp lực bằng việc cán đích ở điểm -11, trong khi McIlroy dẫn hai gậy nhưng còn ba hố. Cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra. Trên green hố 18, McIlroy nhoẻn miệng cười dù hụt cú gạt để giữ par. Lúc đó, bóng đã nằm sát lỗ nên anh ghi bogey cũng vẫn ấn định điểm vô địch ở mức -12. Sau khi thành công, McIlroy ngửa mặt lên trời, hét to mừng chiến thắng.

"Tôi không thể tin được rằng mình đã phải đợi đến 17 năm mới được lần đầu khoác green jacket và giờ lại hai lần liên tiếp. Tôi nghĩ sự kiên trì đó đối với giải này đã thực sự bắt đầu mang lại thành quả", McIlroy phát biểu khi mặc lại chiếc Áo Xanh cho nhà vô địch, sau đó ẵm chiếc cup hình hội quán cùng khoản tiền thưởng 4,5 triệu USD.

McIlroy hét mừng chiến thắng ở green hố 18, sân Agusta National Golf Club, Augusta, Georgia, Mỹ ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Giờ, McIlroy sở hữu 6 major trong bộ sưu tập 30 danh hiệu trên PGA Tour Mỹ và DP World Tour châu Âu. Golfer sinh năm 1989, đấu golf chuyên nghiệp từ 2007, cũng đã tích lũy được 122 tuần nắm ngôi số một thế giới.

Trước McIlroy, lịch sử giải chỉ có ba golfer bảo vệ được danh hiệu, gồm Jack Nicklaus (1965-1966), Nick Faldo (1989-1990) và Tiger Woods (2001-2002).

Ra mắt năm 1934, Masters là sự kiện trẻ nhất trong bộ tứ major golf nam thế giới, sau The Open (1860), US Open (1895) và PGA Championship (1916). Dù vậy, giải khét tiếng kén chọn và giàu truyền thống độc đáo nhất. Trong lịch sử sự kiện này, huyền thoại Nicklaus với biệt danh "Gấu vàng" giữ kỷ lục 6 lần vô địch.

Quốc Huy