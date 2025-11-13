MCCM 2025 mở lối cho Esports Mekong vươn tầm quốc tế

Hà NộiChung kết Mobile Legends: Bang Bang Challenge Cup Mekong 2025 (MCCM mùa 6) khép lại với hơn 51.000 lượt xem trực tiếp và trực tuyến, tạo cú hích nhận diện cho các đội tuyển trong khu vực.

Ngày 9/11, không khí tại Đại học Xây Dựng Hà Nội, nơi tổ chức sự kiện, sôi nổi như một lễ hội thể thao điện tử quy mô quốc tế. Từ sớm, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về, phủ kín hội trường, giơ cao băng rôn cổ vũ với tiếng hò reo vang vọng dành cho hai đội tuyển chủ nhà Saigon Phantom.

Fan đến cổ vũ Saigon Phantom tại trận chung kết. Ảnh: Hải Long

Gần 2.000 người xem trực tiếp cùng hơn 50.000 lượt theo dõi trực tuyến từ Việt Nam, Lào, Thái Lan, Timor Leste và Brunei góp phần đưa MCCM 2025 trở thành một trong những giải Esports đông người xem nhất khu vực.

Mùa giải năm nay được cộng đồng Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) đánh giá đặc biệt khi không có nhà vô địch cũ góp mặt, mở ra cuộc đua rộng mở cho tấm vé dự M7 World Championship 2026 tại Indonesia.

Đại diện duy nhất của Việt Nam - Saigon Phantom (SGP) - bước vào MCCM 2025 với phong độ cao sau khi giành á quân Visa Vietnam MLBB Championship Winter. Ở vòng bảng, đội thể hiện lối chơi tốc độ, quyết liệt và khả năng chuyển đổi chiến thuật linh hoạt. Các tuyển thủ trẻ như Red, Fish và Bento để lại dấu ấn bằng những pha phối hợp và kiểm soát bản đồ hiệu quả.

Sự hiếu chiến và quyết tâm của SGP chưa đủ giúp đội giành chiến thắng, lần thứ hai vụt mất cơ hội vươn ra đấu trường thế giới. Ảnh: Hải Long

Dù vậy, khi vào chung kết, đối thủ Leon Esports (Lào) đã thể hiện bản lĩnh của đội tuyển giàu kinh nghiệm, duy trì lối chơi kỷ luật và gắn kết trong suốt sáu ván BO7. Họ thắng hai ván đầu, tạo sức ép lớn khiến SGP bị đẩy vào thế rượt đuổi. Đại diện Việt Nam nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 3-2, nhưng sự lì lợm của Leon Esports giúp họ tái lập thế trận và thắng 4-2 chung cuộc, trở thành tân vương khu vực Mekong, đồng thời giành suất duy nhất tham dự M7 World Championship 2026 tại Jakarta.

Trận đấu khép lại trong tiếng vỗ tay của khán giả tại hội trường Đại học xây dựng. Đây là lần đầu tiên một giải Esports quốc tế được đưa vào tổ chức trong không gian trường Đại học ở Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy Esports học đường phát triển trong thời gian tới.

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội tuyển Việt - Lào. Ảnh: Hải Long

Chiến thắng của Leon Esports là cột mốc mới cho Esports Lào khi lần đầu đăng quang tại Việt Nam - một trong những thị trường Esports phát triển nhanh trong khu vực. Kết quả cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội Mekong đang thu hẹp rõ rệt.

Với Việt Nam, tổ chức thành công MCCM 2025 khẳng định năng lực vận hành sự kiện Esports quy mô lớn. Không gian thi đấu, khu kỹ thuật và quy trình tổ chức được đánh giá tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều giải đấu khu vực và thế giới.

Các KOL Hiin Hie, Mộc Tú Anh, Hà Vi, Vycactii góp mặt với tạo hình cosplay các tướng trong MLBB - một trong những hoạt động biểu tượng của các sự kiện game và Esports. Ảnh: Hải Long

"Việc mang MCCM về Hà Nội không đơn giản là tổ chức một sự kiện thể thao, mà đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ Esports toàn cầu", đại diện Funtap - nhà phát hành MLBB tại Việt Nam cho biết.

Khép lại mùa giải năm nay, MCCM 2025 tiếp tục chứng tỏ sức sống của phong trào MLBB trong khu vực khi sáu đội tuyển cùng tạo nên hành trình cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh thi đấu, giải mang tới chuỗi hoạt động cộng đồng như trải nghiệm công nghệ, gian hàng tương tác và khu cosplay - nơi người hâm mộ giao lưu và gắn kết.

Thy An