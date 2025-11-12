MCBooks phát hành bộ giáo trình tiếng Anh quốc tế Academy Stars

MCBooks phát hành bộ 12 cuốn sách Academy Stars (Nhà xuất bản Macmillan Education) dành cho học sinh tiểu học.

Bộ sách hỗ trợ học sinh từ 5 đến 13 tuổi học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời là tài liệu cho các em chuẩn bị chinh phục các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers).

Academy Stars gồm 7 cấp độ, trong đó có hai cuốn Starter dành cho những bạn nhỏ mới bắt đầu học tiếng Anh. 12 cuốn còn lại được chia từ level 1 (cấp 1) đến level 6 (cấp 6) tương ứng với lộ trình học tiếng Anh tiểu học theo chuẩn quốc tế.

Bộ sách Academy Stars gồm 14 cuốn. Ảnh: MCBooks

Mỗi cấp độ bao gồm hai đầu sách: Pupil's Book - sách học chính với hình ảnh sinh động và Workbook - sách bài tập giúp học sinh củng cố kiến thức. Bên cạnh đó, bộ sách còn được tích hợp audio, video, bài tập trực tuyến và bài kiểm tra giúp học sinh luyện tập tại nhà, mang đến trải nghiệm học tập linh hoạt và sinh động.

Nội dung bài học xoay quanh các chủ đề quen thuộc như gia đình, trường học, bạn bè, thiên nhiên, thể thao, giúp trẻ học ngôn ngữ trong những tình huống thực tế, gần gũi với đời sống hàng ngày.

Hình ảnh trong sách sinh động, gần gũi. Ảnh: MCBooks

Theo MCBooks, một trong những điểm nổi bật của Academy Stars là thiết kế khoa học và trực quan. Các hoạt động trong sách được xây dựng dựa trên phương pháp "học qua tương tác", giúp học sinh vừa học vừa chơi thông qua trò chơi, bài hát và câu chuyện ngắn. Nhờ vậy, trẻ không chỉ tiếp thu ngữ pháp và từ vựng dễ dàng mà còn hình thành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, tự tin.

Bộ sách được biên soạn dựa trên khung năng lực Cambridge YLE, giúp học sinh làm quen và rèn luyện đúng định dạng các bài thi quốc tế. Với lộ trình học tập rõ ràng, học sinh có thể đánh giá sự tiến bộ của bản thân sau từng cấp độ, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục học tốt ở bậc trung học cơ sở.

Ảnh chụp nội dung trong sách. Ảnh: MCBooks

Academy Stars có thể được sử dụng tại trường học, trung tâm ngoại ngữ hoặc phụ huynh cùng con học tại nhà. Bộ sách hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy, giúp phụ huynh dễ dàng đồng hành cùng con trong quá trình học tiếng Anh. Với Academy Stars, học sinh không chỉ đạt kết quả học tập tốt mà còn hình thành niềm yêu thích tiếng Anh - bước khởi đầu vững chắc cho hành trình hội nhập và phát triển.

Thái Anh