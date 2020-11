MC Quỳnh Hương ra sách về Nhân số học

MC Quỳnh Hương diễn giải tác phẩm về Nhân số học của tác giả David A. Phillips theo nghiên cứu chị để độc giả Việt dễ tiếp cận.

Thay đổi cuộc sống với Nhân số học do Quỳnh Hương biên soạn dựa trên nội dung cuốn sách The complete book of numerology của Tiến sĩ David A. Phillips. Chị nói: "Tôi không có chủ ý viết sách từ đầu. Mục đích của tôi là áp dụng những gì mình học hỏi được từ tác phẩm gốc để nghiên cứu trên những con người cụ thể quanh mình. Khi thấy nó đúng và hữu hiệu, tôi làm loạt video để truyền đạt với cộng đồng và nhận được sự quan tâm ngoài mong đợi". Sau loạt video phát trên YouTube, khán giả mong mỏi chị tập hợp lại thành sách để dễ đọc, dễ tra cứu.

Theo thuyết Nhân số học trong sách, mỗi con số đều mang những định dạng sóng rung có liên quan mật thiết với lối sống, nghề nghiệp hoặc các hành xử, tính tình. Mỗi người có một con số chủ đạo, được tính toán dựa trên ngày tháng, năm, sinh. Vì vậy, nếu hiểu những "mật mã" ẩn sau những con số này, họ có thể kiểm soát cuộc sống của mình, điều chỉnh chúng theo hướng tốt đẹp hơn.

MC Quỳnh Hương bén duyên với "Nhân số học" từ năm 2019, thông qua một người thầy của mình. Ảnh: First News.

Quỳnh Hương và đội ngũ đã nghiên cứu khoảng 500 trường hợp để đưa vào các ví dụ trong sách. Chị tập trung vào những người sinh ra cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 và sau năm 2000. MC nói tiến sĩ David chủ yếu nghiên cứu các trường hợp sinh trong giai đoạn trước năm 1992, còn chị có cơ hội để quan sát thế hệ sau rõ hơn.

Qua sách, chị mong độc giả hiểu được bản thân mình hơn để điều chỉnh lối sống, suy nghĩ tích cực, tin vào nhân quả, yêu thương, tha thứ và biết ơn những gì xảy ra với mình. Quỳnh Hương dùng lợi nhuận từ sách ủng hộ các dự án cộng đồng.

Nhân số học là một môn nghiên cứu sự tương quan giữa những con số trong ngày sinh, cái tên với cuộc sống, vận mệnh, đường đời và năng lực, tính cách của mỗi người. Bộ môn này đã được nhà toán học Pythagoras khởi xướng cách đây 2600 năm và sau này được nhiều thế hệ học trò kế thừa, phát triển.

MC Quỳnh Hương tên đầy đủ là Lê Đỗ Quỳnh Hương. Thời đi học, Quỳnh Hương từng là thành viên của Gia đình Áo Trắng - Tuyển tập Áo trắng (Nhà xuất bản Trẻ), thành viên Me Mít ở bút nhóm Vòm Me Xanh. Chị nổi tiếng khi là người tạo ra chương trình ca nhạc theo yêu cầu Thay lời muốn nói. Năm 2019, MC chia tay chương trình sau 19 năm gắn bó, tập trung cho vai trò điều hành công ty riêng và viết sách, làm người truyền cảm hứng qua những khóa trị liệu tinh thần.

Những năm gần đây, chị xuất bản nhiều tập sách nhỏ như: An nhiên mà sống(2015), Thương còn không hết ghét nhau chi (2016), Chuyện nhỏ nhà Quỳnh (2016), Luật hấp dẫn của nụ cười (2017), Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi (2019). Trong đó, cuốn An nhiên mà sống đã được in đến lần thứ 12 với hơn 30.000 bản.

Vân An