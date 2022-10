MC kênh truyền hình ôtô nổi tiếng gặp nạn trong đường hầm

Na UyJames May - thuộc bộ ba nổi tiếng của chương trình The Grand Tour - phải quét não sau tai nạn khi lái xe trong hầm tối, hồi tháng 8.

Khi ghi hình cho tập mới The Grand Tour: A Scandi Flick tại quốc gia Bắc Âu, chỉ Jeremy Clarkson hoàn thành nhiệm vụ. James May gặp tai nạn và sau đó, Richard Hammond chỉ lái xe cho có, ở tốc độ "rùa bò".

Tay lái nổi tiếng của Top Gear gặp nạn trong đường hầm Video: The Grand Tour

Thử thách của tập này là lái xe tốc độ cao trong một đoạn đường hầm tối om và không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Đèn chỉ sáng khi xe đã đến sát và tất cả diễn ra ở tốc độ cao khiến mọi thứ giống như điều mà Clarkson nói với hai đồng nghiệp: "Các anh sẽ không thích việc này đâu".

Trong video, Clarkson đi trước với chiếc Audi RS4. Dù hoàn thành thử thách mà không gặp trở ngại nào, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông.

Đến lượt May với chiếc Mitsubishi Lancer EVO VIII màu vàng. Khi bắt đầu, Hammond đã bình luận về sự khởi động nhanh nhẹn của đồng nghiệp. Nhưng trong một video ghi hình sau khi hoàn thành tập phim, May từng thừa nhận ông đã bị lôi kéo vào việc chạy quá nhanh vì muốn chiến thắng thử thách. Xe đạt tốc độ đến 120 km/h.

Thực tế, May đã phanh muộn khi đến điểm dừng, và chiếc xe văng ngang, đập vào tường. Có thể thấy đầu May cũng văng rất mạnh sang bên theo quán tính, cùng lúc một số đồ vật trong xe bay tán loạn.

Chiếc Mitsubishi vỡ toác đầu xe bên phải, bánh trước bên phải trông như đã gãy khỏi trục, sườn bên phải trầy xước nặng. May mắn là May chỉ bị thương nhẹ dù vẫn phải quét não để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng.

The Grand Tour là chương trình về xe với nhiều trải nghiệm đa dạng do bộ ba Jeremy Clarkson, Richard Hammond và James May thực hiện, sau khi cả ba nghỉ việc ở Top Gear của BBC. Hiện Grand Tour phát sóng bởi Amazon Prime Video.

Mỹ Anh (theo Carscoops)