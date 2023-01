MC gốc Việt dẫn Miss Universe

MỹMC gốc Việt Jeannie Mai cùng hoa hậu Olivia Culpo sẽ dẫn chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần 71.

Ngày 4/1, theo Variety, Jeannie Mai và Olivia Culpo sẽ thay thế MC Steve Harvey - người giữ vai trò này trong năm cuộc thi gần đây. Chung kết sẽ diễn ra vào tối thứ 7 (giờ địa phương), ngày 14/1 tại New Orleans. Đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Olivia Culpo (trái) và Jeannie Mai. Ảnh: Variety

Chủ tịch Paula Shugart cho biết: "Từ hai người dẫn chương trình đa năng cho đến nhà sản xuất và quyền sở hữu mới thuộc về phụ nữ, chương trình năm nay sẽ thực sự là lễ tôn vinh phái đẹp, do chính chúng ta tạo ra".

Hồi tháng 10/2022, doanh nhân Thái Anne Jakkaphong Jakrajutatip xác nhận chi 20 triệu USD mua lại tổ chức Miss Universe, trở thành người chuyển giới đầu tiên làm chủ cuộc thi. Steve Harvey vốn ký hợp đồng với kênh Fox để dẫn các chương trình chung kết Miss Universe. Tuy nhiên, mới đây, đài này bán lại bản quyền phát sóng bản tiếng Anh cho nền tảng streaming The Roku Channel trong thời hạn một năm. Kênh Telemundo vẫn giữ bản quyền chương trình tiếng Tây Ban Nha.

Jeannie Mai sinh năm 1979 tại bang California, có mẹ là người Việt Nam. Cô nổi tiếng nhờ dẫn các chương trình thời trang như How Do I Look? trên kênh Style, The Real của đài NBC hay hậu trường cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011. Từ năm chín tuổi, cô bị anh họ lạm dụng tình dục trong bốn năm và mắc hội chứng Stockholm - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm người hại mình.

Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube. Jeannie Mai và mẹ ăn phở tại Mỹ. Video: Jeannie Mai Youtube

Olivia Culpo, sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Mỹ và Miss Universe 2012. Sau đó, cô thành công với vai trò người mẫu. Năm ngoái, cô được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới. Olivia Culpo từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Nick Jonas, cầu thủ bóng bầu dục Danny Amendola...

Phương Mai (theo Variety)