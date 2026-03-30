MC đọc nhầm kết quả của võ sĩ UFC

MỹSai sót hy hữu của ban tổ chức khiến Tyrell Fortune rời sàn đấu trong tâm trạng thua cuộc, trước khi được gọi trở lại để công bố chiến thắng chính thức.

Fortune bước vào trận đấu tại Seattle ngày 28/3 với đối thủ người Ba Lan Marcin Tybura, đánh dấu màn ra mắt tại UFC sau 10 năm theo đuổi MMA chuyên nghiệp. Trận đấu kéo dài đủ ba hiệp, không có knock-out và được phân định thắng thua bằng điểm số từ các giám định.

Dù phần đông người hâm mộ tin rằng Fortune giành chiến thắng tuyệt đối, MC huyền thoại Bruce Buffer lại bất ngờ xướng tên Tybura là người thắng cuộc.

MC xướng nhầm kết quả, võ sĩ UFC phải quay lại lồng bát giác nhận chiến thắng

Nghe kết quả, Fortune rời lồng bát giác và tiến vào đường hầm trong tâm trạng thất vọng, trước khi ban tổ chức phát hiện sai sót. Bình luận viên Brendan Fitzgerald thông báo trên sóng rằng đã có nhầm lẫn và yêu cầu võ sĩ Mỹ quay lại sàn đấu.

Sau đó, Fortune được gọi trở lại. Buffer công khai xin lỗi và đọc lại kết quả chính xác: Fortune thắng bằng tính điểm đồng thuận 29-28, 29-28 và 30-27.

"Tôi thực sự thất vọng với bản thân, cảm thấy mình chưa chơi đủ tốt", Fortune chia sẻ sau trận. Anh cho biết chỉ có hai tuần chuẩn bị nhưng vẫn tin bản thân có thể thể hiện tốt hơn.

Võ sĩ 35 tuổi thừa nhận cảm xúc "tụt dốc rồi lại lên cao" khi từ chỗ nghĩ mình thua chuyển sang được công nhận chiến thắng. "Khi quay lại và được giơ tay, mọi thứ mới trở nên đúng đắn", anh bày tỏ.

Tyrell Fortune (phải) ra đòn trong trận gặp Marcin Tybura tại UFC Fight Night ở Seattle, Mỹ ngày 28/3. Ảnh: UFC

Nhờ kết quả này, Fortune, cựu vô địch vật quốc gia hạng Division II, nâng thành tích lên 18 thắng, 3 thua. Anh dự kiến góp mặt trong bảng xếp hạng hạng nặng UFC khi cập nhật trong tuần này.

Võ sĩ 35 tuổi trải qua hành trình dài để đến UFC, từng suýt mất mạng năm 2012 khi còn thi đấu vật nghiệp dư do biến chứng trong quá trình ép cân và thậm chí bị tuyên bố tử vong trước khi hồi phục hoàn toàn. Từng được xem là tài năng triển vọng, anh thi đấu cho Bellator giai đoạn 2016-2023 và hai lần xuất hiện tại PFL năm 2024 trước khi gia nhập UFC.

Hồng Duy (theo Daily Mail)