MC đài Mỹ xin lỗi vì bình luận 'ném bom' trụ sở LHQ

Người dẫn chương trình Jesse Watters của Fox News gửi lời xin lỗi tới Liên Hợp Quốc sau khi nói đùa "ném bom" và "phá hủy" trụ sở.

Jesse Watters, người dẫn chương trình The Five của Fox News, ngày 23/9 chỉ trích loạt sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York là "âm mưu phá hoại" nhắm vào hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng ta cần rời khỏi Liên Hợp Quốc hoặc ném bom nó. Hay là dùng khí độc", Watters nói đùa với những người dẫn chương trình còn lại. "Nếu không dùng khí độc thì chúng ta cũng phải phá hủy tòa nhà. Sơ tán hết mọi người rồi cho đánh sập".

Những bình luận của Watters vấp phải phản ứng gay gắt trên truyền thông Mỹ và giới ngoại giao. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 26/9 cho biết Watters đã gửi lời xin lỗi đến Trưởng ban Truyền thông Toàn cầu Melissa Fleming, sau khi văn phòng của bà liên hệ trực tiếp với Fox News.

Người dẫn chương trình Jesse Watters vào tháng 11/2024 tại New York. Ảnh: Reuters

"Không thể gọi bình luận đánh bom, đầu độc khí hay phá hủy tòa nhà Liên Hợp Quốc là hài hước hay mỉa mai. Ngôn ngữ kiểu đó thật không thể chấp nhận", ông nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại những vụ tấn công nhắm vào các văn phòng Liên Hợp Quốc ở Iraq, Algeria và Nigeria.

"Chúng tôi hiểu rõ tính nghiêm trọng của những lời đe dọa nhắm vào Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã mất bạn bè ở Baghdad. Tôi từng trực tiếp bước giữa đống đổ nát của tòa nhà bị đánh bom ở Algiers. Đồng nghiệp của chúng tôi ở Abuja cũng bị đánh bom", Dujarric nói.

Sau những trục trặc kỹ thuật mà Tổng thống Trump gặp phải tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 23/9, cơ quan này đính chính rằng tất cả đều là sự cố hy hữu.

LHQ giải thích vụ thang cuốn đột ngột dừng khi ông Trump đến Thang cuốn đột ngột dừng khi vợ chồng ông Trump tới trụ sở LHQ hôm 23/9. Video: X/Concerned Citizen

Thang cuốn dừng lại ngay khi ông Trump bước lên do một nhân viên quay phim của Nhà Trắng vô tình kích hoạt cơ chế an toàn, còn máy nhắc chữ dành cho ông Trump cũng do nhân viên chính phủ Mỹ vận hành. Người phát ngôn Dujarric nhấn mạnh những kết quả điều tra sơ bộ này đều được chia sẻ với chính phủ Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sẽ điều tra liệu có dấu hiệu cố tình phá hoại ông Trump hay không. Bà cũng viết trên X rằng nếu có ai ở Liên Hợp Quốc cố tình dừng thang cuốn, người đó cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức.

Thanh Danh (Theo Reuters, People)