MC bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ hối hận vì từng ủng hộ ông Trump

Tucker Carlson, nhà báo, MC truyền hình bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ, bày tỏ hối hận vì từng ủng hộ Tổng thống Trump, cho biết ông "dằn vặt" vì điều này.

Tucker Carlson hôm 20/4 trò chuyện với em trai mình là Buckley Carlson, cựu chuyên gia viết diễn văn cho Tổng thống Donald Trump, trong chương trình Tucker Carlson Show để thảo luận về các giá trị bảo thủ truyền thống của đảng Cộng hòa.

"Tôi nghĩ đây là lúc để chúng ta tự vấn lương tâm của chính mình. Chúng ta sẽ bị dằn vặt bởi điều đó trong thời gian dài. Tôi cũng vậy và tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã dẫn dắt dư luận sai lệch. Tôi không cố ý làm vậy", Tucker Carlson nói, đề cập đến việc ông từng ủng hộ nhiệt thành cho Tổng thống Trump.

Carlson là một trong những nhà báo, nhà bình luận chính trị và người dẫn chương trình truyền hình bảo thủ nổi tiếng có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Mỹ hiện nay. Ông được coi là tiếng nói hàng đầu ủng hộ phong trào "Nước Mỹ trên hết", thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư, toàn cầu hóa, hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài và các phong trào cấp tiến.

Ông từng là người ủng hộ nhiệt thành ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, MC này hiện bất đồng quan điểm với ông Trump về việc Mỹ ủng hộ Israel cũng như chiến dịch tấn công Iran.

Ông Donald Trump (trái) và Tucker Carlson tại cuộc mít tinh ở Georgia hồi tháng 10/2024. Ảnh: Washington Post

"Chúng ta và những người từng ủng hộ Tổng thống chắc chắn liên quan tới chuyện này. Em từng viết bài phát biểu cho ông ấy, còn anh đã vận động tranh cử cho ông ấy. Việc nói 'Tôi đã thay đổi ý kiến' hay 'Ôi mọi chuyện tệ quá, tôi rút lui' là không đủ", Carlson nói với em trai trong chương trình.

Phát biểu của Carlson xuất hiện trong lúc phe cánh hữu ngày càng chia rẽ về cách Tổng thống Trump xử lý xung đột Iran.

Khi được hỏi về phát ngôn của ông Carlson, Nhà Trắng dẫn lại bài đăng trên Truth Social ngày 9/4 của ông Trump, trong đó nói rằng Carlson và nhiều người từng ủng hộ ông nay đã trở thành những người chỉ trích "có một điểm chung, đó là chỉ số IQ thấp".

"Họ là những người ngu ngốc, họ biết điều đó, gia đình họ biết điều đó và mọi người cũng biết điều đó", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cũng từng chỉ trích ông Carlson trong cuộc phỏng vấn với New York Post, nói rằng nhà báo này "IQ thấp" và "hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, Carlson từng ca ngợi ông là ứng viên tổng thống có "sức hút kỳ lạ". Năm 2020, Carlson hết lời khen chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump. Năm 2024, nhà báo này còn vận động tranh cử cùng ông Trump ở Arizona 5 ngày trước bầu cử và ca ngợi ông là "lãnh đạo quốc gia".

