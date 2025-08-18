MBV phát triển ứng dụng tài chính số theo hướng cá nhân hóa

MBV tập trung vào trải nghiệm người dùng, thiết kế ứng dụng có giao diện trực quan, dễ thao tác và tích hợp các tính năng quản lý phù hợp thói quen chi tiêu.

Nhà băng thiết kế ứng dụng MBV Bank bên cạnh phục vụ các nhu cầu cơ bản như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, còn được định hình là nền tảng tài chính cá nhân. Ứng dụng có giao diện tối giản, thân thiện với mọi độ tuổi, mang đến trải nghiệm trực quan, dễ thao tác, thể hiện tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm ngay từ bước đầu phát triển.

Giao diện ứng dụng. Ảnh: MBV

Ở tầng sâu hơn, hệ thống tính năng như tiết kiệm tích lũy theo mục tiêu, tự động phân loại dòng tiền theo hành vi chi tiêu, đều được xây dựng dựa trên phản hồi thực tế của người dùng. MBV Bank được định nghĩa như "trợ lý tài chính cá nhân hóa" hỗ trợ khách hàng quản lý tiền bạc hiệu quả và chủ động hơn.

Bên cạnh đó, MBV còn hợp tác Công ty cổ phần Dịch vụ Epay (đơn vị về cổng thanh toán không tiền mặt) và Công ty cổ phần Digi Invest (Digi - nền tảng tích lũy, đầu tư) nhằm mang đến hệ sinh thái tiện ích toàn diện cho khách hàng. Thông qua Epay, ứng dụng MBV tích hợp loạt giải pháp thanh toán số hiện đại như: quét QR, POS, thẻ quốc tế bảo mật cao, giúp giao dịch nhanh chóng và an toàn.

Với Digi, ngân hàng cho phép người dùng đăng ký, giao dịch chứng chỉ quỹ mở và quản lý danh mục đầu tư trực tuyến. Khách hàng trong mạng lưới Digi cũng có thể tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống và tiện ích số của MBV.

Đại diện nhà băng cho biết, những hợp tác chiến lược này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, thể hiện định hướng xây dựng ngân hàng hiện đại, đa tiện ích. Ứng dụng cũng đáp ứng đồng thời nhu cầu tài chính và đầu tư.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, ứng dụng mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi. Theo đó, khách hàng mở tài khoản mới được tặng tài khoản số đẹp trị giá 300 triệu đồng và thêm một tài khoản trùng số điện thoại, từ nay đến 31/12.

Bên cạnh đó, MBV tặng túi tote (1/9-31/12 hoặc đến khi hết quà), một gói bảo hiểm MIC với giá trị bảo vệ đến 150 triệu đồng.

Ứng dụng MBV Bank mang đến loạt tính năng được "may đo" theo hành vi thực tế của khách hàng. Ảnh: MBV

Theo đại diện ngân hàng, ứng dụng MBV Bank không chỉ dừng lại ở các tiện ích tài chính cá nhân như tiết kiệm, thanh toán hay quản lý chi tiêu, mà còn phản ánh định hướng chiến lược dài hạn của ngân hàng. Bước vào cuộc đua chuyển đổi số ngày nay, đơn vị xác định việc tự xây dựng ứng dụng không đơn thuần là dự án công nghệ, mà là sự chuyển mình trong cách tổ chức và vận hành.

Trong kỷ nguyên số hóa, phát triển ứng dụng ngân hàng trở thành yếu tố "sống còn" trong cuộc cạnh tranh trải nghiệm khách hàng. Nhiều ngân hàng lựa chọn giải pháp "khoán trọn" việc xây dựng ứng dụng cho đối tác bên ngoài nhằm rút ngắn thời gian triển khai. Song, cách tiếp cận trên tiềm ẩn nguy cơ sản phẩm thiếu khả năng tùy biến, phụ thuộc vào nhà cung cấp và phản ứng chậm trước nhu cầu thực tế của thị trường.

Với mục tiêu giữ thế chủ động trong mọi cải tiến, MBV đã phát triển ứng dụng hoàn toàn từ đội ngũ và quy trình vận hành nội bộ. Ngân hàng tự đặt ra cho mình bài toán: làm thế nào để ứng dụng ngân hàng số vừa chạy mượt, phản ánh đúng nhịp sống, nhu cầu và thói quen của người dùng.

Tại MBV, toàn bộ khối công nghệ, sản phẩm, vận hành, marketing được huy động thống nhất, cùng phát triển nền tảng mới. Mỗi cán bộ nhân viên trở thành mắt xích trong chuỗi sáng tạo, vừa là người dùng thử, vừa là người "kiểm toán viên" cho trải nghiệm, phát hiện lỗi và đề xuất cải tiến ngay từ sớm. Nhà băng cũng đã thiết lập đội ngũ kỹ sư công nghệ nội bộ được xây dựng và đầu tư bài bản, hoạt động song hành các phòng ban nghiệp vụ để phát triển sản phẩm từ gốc.

Triết lý "hiểu khách hàng từ bên trong" được áp dụng xuyên suốt, biến dự án công nghệ thành minh chứng cho chiến lược đặt người dùng ở vị trí trung tâm.

Đại diện nhà băng đánh giá, bằng cách lắng nghe phản hồi thực tế và cải tiến liên tục, MBV khẳng định mục tiêu tái định nghĩa chuyển đổi số. "Ứng dụng MBV Bank vì thế không chỉ là công cụ giao dịch, mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng mang lại cảm hứng cho tương lai tài chính cá nhân hóa, tiện lợi và bền vững", đại diện nói.

Hoàng Đan