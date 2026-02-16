MBS: Tỷ giá sẽ tăng 2,5-3% năm nay

Nhóm phân tích từ MBS dự báo VND/USD ổn định hơn trong năm 2026, tăng khoảng 2,5-3%.

Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán MB (MBS), xu hướng suy yếu của đồng USD sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho tỷ giá năm nay. Chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 điểm từ giữa 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật, bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá.

Với các yếu tố hỗ trợ, nhóm phân tích của MBS đánh giá tiền đồng sẽ ổn định hơn trong 2026 và chỉ mất giá khoảng 2,5-3% so với USD.

Thực tế, đồng bạc xanh đã giảm về gần mức đáy 4 năm (96,19 điểm) vào cuối tháng 1, mất 2,1% so với đầu năm. Diễn biến này xuất hiện sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và thực hiện động thái "kiểm tra tỷ giá" (rate check) tại chi nhánh New York. Giới đầu tư xem đây là tín hiệu cho thấy Mỹ và Nhật Bản có thể bắt tay can thiệp thị trường tiền tệ để ngăn đà giảm của đồng yen.

"Rate check" là một cách thăm dò khi Fed hỏi các nhà môi giới và ngân hàng về mức tỷ giá mà họ có thể thực hiện nếu cơ quan này mua hoặc bán ngoại tệ.

Ngoài ra, đà mất giá của USD càng rõ nét sau phát biểu của Tổng thống Trump rằng giá trị của đồng bạc xanh là "rất tốt". Đây là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng chấp nhận sự suy yếu của USD, thúc đẩy các hoạt động bán tháo đồng tiền này.

Giao dịch USD tại ngân hàng. Ảnh: Giang Huy

Nhờ áp lực quốc tế giảm, thị trường ngoại hối trong nước đã "dễ thở" hơn. Tỷ giá liên ngân hàng cuối tháng 1 giảm 0,9%, về 26.025 đồng một USD - thấp nhất từ tháng 6/2025. Trên thị trường tự do, giá USD trên thị trường tự do cũng hạ 2,6% so với đầu năm, hiện quanh 26.225 đồng một USD.

Tuy nhiên, nhóm phân tích của MBS cảnh báo áp lực lên tiền đồng vẫn còn. Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm ngoái, nhưng phần lớn đến từ khu vực FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt gần 30 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn.

Năm nay, nhập khẩu dự báo tiếp tục tăng để phục vụ chu kỳ mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, giá vàng quốc tế có thể tiếp tục duy trì trên 5.000 USD một ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn gia tăng. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng theo đà thế giới sẽ tạo thêm sức ép lên tỷ giá trong nước ở một số thời điểm.

Quỳnh Trang