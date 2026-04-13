MBLand tổ chức ra quân dự án gần 58 ha ở Thanh Hóa

MBLand tổ chức lễ ra quân dự án Heragon City ngày 11/4, quy tụ hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh, đánh dấu giai đoạn triển khai bán hàng.

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc huy động lực lượng bán hàng quy mô lớn nhằm triển khai kế hoạch tiếp cận thị trường ngay từ giai đoạn đầu. Tại sự kiện, MBLand công bố phân khu đầu tiên The Legacy giới thiệu ra thị trường, quy mô 25,1 ha với 405 sản phẩm.

Phân khu này nằm liền kề đại lộ Trần Hưng Đạo, một trong những trục thương mại của khu vực, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích nội khu của toàn dự án. The Legacy quy hoạch theo hướng kết hợp giữa chức năng ở và kinh doanh.

Về tổng thể, Heragon City định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị đồng bộ, kết hợp không gian ở với hệ tiện ích nội khu. Dự án tọa lạc tại phường Hàm Rồng, khu vực đang mở rộng về hạ tầng và không gian đô thị. Vị trí giữa hai trục giao thông Hùng Vương và Nam sông Mã còn tạo thuận lợi kết nối đến trung tâm hiện hữu, khu hành chính, hệ thống giáo dục, y tế và các khu công nghiệp.

Với quy mô 57,9 ha, mật độ xây dựng khoảng 28,3%, phần lớn diện tích khu đô thị dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Quy hoạch gồm hệ thống công viên nội khu và hồ điều hòa trung tâm nhằm bổ sung không gian sinh hoạt cho cư dân.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết địa thế lưng tựa núi Hàm Rồng, hướng ra sông Mã là cơ sở để dự án phát triển theo mô hình không gian xanh, với hệ thống 9 công viên nội khu phân bổ trong toàn khu đô thị. Trong đó, công viên trung tâm Khang Hưng rộng 3,25 ha tích hợp hồ điều hòa, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa góp phần điều tiết vi khí hậu.

Dự án dự kiến cung cấp 1.292 sản phẩm gồm đất nền, nhà liền kề, nhà phố thương mại (shophouse) và biệt thự, hướng tới cả nhu cầu ở, kinh doanh và đầu tư.

Đại diện MBLand cho biết dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi đưa ra thị trường. Theo doanh nghiệp, trong bối cảnh thanh khoản có sự phân hóa, người mua có xu hướng ưu tiên các sản phẩm có thể khai thác sử dụng ngay và đảm bảo tính sở hữu rõ ràng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản năm 2025 cho thấy nguồn cung tăng, trong khi các dự án nhà ở vẫn ghi nhận mức tiêu thụ tích cực. Tỷ lệ hấp thụ tại nhiều dự án mới đạt trên 60%, thậm chí có trường hợp ghi nhận lượng giao dịch cao trong thời gian ngắn, chủ yếu nhờ nhu cầu ở thực và xu hướng đầu tư trung, dài hạn.

Theo MBLand, phần lớn giao dịch đang tập trung vào các dự án có pháp lý đầy đủ và khả năng khai thác sử dụng ngay, cho thấy xu hướng dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản phục vụ nhu cầu ở và nắm giữ dài hạn.

