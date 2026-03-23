MBLand phát triển khu đô thị gần 58 ha tại Thanh Hóa

Khu đô thị Heragon City quy mô gần 58 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.092 tỷ đồng tại phường Hàm Rồng do MBLand phát triển.

Công trình nằm trên các trục giao thông chính gồm đại lộ Hùng Vương, đại lộ Nam sông Mã và đường Trần Hưng Đạo, giúp kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Vị trí gần sông Mã và quần thể núi Hàm Rồng cũng mang lại lợi thế về cảnh quan cho dự án. Nơi đây thuộc khu vực phía Bắc sông Mã, nằm trong định hướng phát triển đô thị mới của tỉnh.

Heragon City được quy hoạch đồng bộ, gắn với yếu tố tự nhiên và bản sắc địa phương. Lấy cảm hứng từ sông Mã và vùng đất Hàm Rồng, không gian đô thị tổ chức theo mô hình Park Living với công viên trung tâm khoảng 3,25 ha, hồ cảnh quan gần 1,7 ha cùng hệ thống công viên nội khu.

Khu đô thị công viên trung tâm phố gồm một công viên trung tâm và 8 công viên nội khu.

Ngày 21/3, Tổng công ty MBLand tổ chức lễ ký kết đối tác chiến lược cho dự án, qua đó hoàn thiện cấu trúc quản lý và hệ thống phân phối. Sự kiện mang chủ đề "Khu đô thị công viên trung tâm phố bên sông Mã", nhấn mạnh định hướng kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và không gian đô thị hiện đại.

Chương trình đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn triển khai kinh doanh, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bài bản tại thị trường địa phương.

Tại sự kiện, MBLand ký kết hợp tác với nhiều đơn vị phân phối như Fam Group, Mai Việt Land, Đất Xanh Bắc Bộ, MSH Group, Cen Land, Crown Realty, An Quý Hưng, Duy Tùng Land, Homeplus 36, AVAHoldings, BDSG Land, STDC Group, Mayhomes. Theo đơn vị, đây là các doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai thị trường và từng tham gia phân phối nhiều dự án quy mô.

Đại diện doanh nghiệp cho biết hệ thống phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời truyền tải thông tin và định vị dự án đến khách hàng. Việc thiết lập mạng lưới đối tác được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tiêu thụ và hiệu quả thanh khoản.

Song Anh