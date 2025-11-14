Mbappe vượt một kỷ lục của Messi

Cú đúp vào lưới Ukraine ngày 13/11 giúp Kylian Mbappe có 400 bàn trong sự nghiệp nhà nghề, và vượt qua Lionel Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc này.

Trên sân Parc des Princes, Paris, Mbappe mở tỷ số từ quả phạt đền ở phút 55, rồi đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0 sau đó 28 phút, góp công lớn giúp Pháp thắng 4-0, đoạt vé dự VCK World Cup 2026.

Với cá nhân tiền đạo này, đó là các bàn thứ 399 rồi 400 trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Số bàn này được anh ghi trong màu áo Monaco (27), PSG (246) và Real Madrid (62), cùng ĐTQG (55).

Theo Opta, ở tuổi 26 và 328 ngày, Mbappe đạt 400 bàn sớm nhất. Những người xếp sau anh ở thống kê này lần lượt là Messi (27 tuổi 95 ngày), Cristiano Ronaldo (28 tuổi 335 ngày), Harry Kane (30 tuổi 274 ngày), Karim Benzema (34 tuổi 4 ngày) hay Thierry Henry (36 tuổi 30 ngày).

Tuy nhiên, Messi cần ít trận hơn để chạm mốc 400 bàn, với 525 trận, trong khi Mbappe cần tới 537 trận.

400 bàn của Mbappe trong sự nghiệp được anh ghi trong màu áo Monaco, PSG, Real và tuyển Pháp. Ảnh: Marca

Mbappe rất có duyên đạt các dấu mốc quan trọng của sự nghiệp khi đang khoác áo tuyển Pháp. Anh chạm mốc 100 bàn và 300 bàn của sự nghiệp khi ra sân ở các trận đấu dưới màu áo ĐTQG, lần lượt trước Andorra tháng 6/2019 và Gibraltar tháng 11/2023.

Cũng với cú đúp bàn thắng vừa qua, Mbappe đã trải qua 6 trận liên tiếp nổ súng cho ĐTQG. Đây là chuỗi trận ghi bàn dài nhất đối với một cầu thủ tuyển Pháp, kể từ sau chuỗi 7 trận của Jean-Pierre Papin từ 9/1990 đến 10/1991.

Với 55 bàn cho tuyển Pháp qua 94 trận, Mbappe cũng gần bắt kịp Olivier Giroud - người đang giữ kỷ lục ghi 57 bàn trong màu áo "Les Bleus".

Tính riêng trong năm 2025, Mbappe đã góp công trực tiếp vào 57% tổng số bàn thắng của tuyển Pháp, với 7 bàn và 5 kiến tạo, tức 12 lần góp dấu giày trong 21 bàn toàn đội có được. Trước Ukraine hôm qua, ngoài hai bàn thắng, Mbappe còn có một pha kiến tạo để Hugo Ekitike ấn định tỷ số 4-0. Đây là năm dương lịch thứ tư Mbappe đạt thành tích ghi bàn cộng kiến tạo ở mức hai con số tại cấp độ đội tuyển, sau các năm 2018 (11), 2021 (14), 2022 (15) và 2023 (16).

Sau trận đấu, khi được hỏi về ý nghĩa của kỷ lục vừa phá vỡ, siêu sao đang khoác áo Real trả lời: "Nếu nói với tôi về cột mốc này cách đây 20 năm, tôi sẽ bảo thật tuyệt vời. Nhưng phía trước tôi là Messi và Ronaldo, những người đã ghi tới gần 1000 bàn thắng, vậy nên tôi phải ghi thêm 400 nữa để người ta chú ý đến mình một chút. Dù sao, đây cũng là con số biểu tượng".

Hà Phương tổng hợp