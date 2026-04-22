Mbappe, Vinicius giúp Real tìm lại nụ cười

Tây Ban NhaKylian Mbappe và Vinicius cùng sút xa ghi bàn trong trận Real hạ Alaves 2-1 ở vòng 32 La Liga ngày 21/4, lấy lại niềm vui sau mạch kết quả thất vọng gần đây.

Sau hai trận thua Bayern ở tứ kết Champions League, thua Mallorca và hòa Girona ở La Liga, Real chưa lấy lại phong độ tốt nhất. Ngay phút thứ ba, Alaves uy hiếp khung thành thủ môn Andriy Lunin. Angel Perez thoát vào vòng cấm, nhưng chuyền ngang cho đồng đội thay vì sút đối mặt. Sau đó, Toni Martinez sút bật chân Dean Huijsen khiến bóng văng ra ngoài.

Mbappe đi bóng giữa các cầu thủ Alaves trong trận Real thắng 2-1 ở vòng 32 La Liga, trên sân Bernabeu tối 21/4. Ảnh: Reuters

Real tiếp tục thiếu sắc bén trong phần còn lại của hiệp một. Họ phải nhờ tới may mắn mới phá được thế quân bình ở phút 30. Trong tình huống tấn công trung lộ cách khung thành 18 m, Kylian Mbappe sút bật hậu vệ chủ nhà khiến bóng đổi hướng bay vào góc gần, khiến thủ môn Antonio Sivera không kịp phản ứng.

Trái với lối chơi kém hiệu quả của Real, Alaves có tỷ lệ số cơ hội dựa trên thời gian kiểm soát bóng cao hơn. Họ chỉ thiếu một cầu thủ dứt điểm tốt và một chút may mắn để gỡ hòa. Phút 45+5, sau quả tạt cánh trái, Toni Martinez tiếp tục bỏ lỡ khi vô lê trúng cột, rồi sút bồi bật Lunin.

Real chơi tập trung hơn sau giờ nghỉ. Phút 49, Vinicius sút từ 25 m vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0.

"Số 7" ghi bàn lần đầu tiên kể từ ngày 22/3, khi Real thắng Atletico 3-2 ở La Liga. Sau đó, anh không chia vui, mà chắp tay xin lỗi khán giả vì một tháng thảm bại vừa qua.

Vinicius chắp tay sau khi ghi bàn trong trận Real 2-1 Alaves ở vòng 32 La Liga, trên sân Bernabeu tối 21/4. Ảnh: AS

Phút 56, HLV Alvaro Arbeloa cho Jude Bellingham rời sân. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh tỏ thái độ không hài lòng khi trở lại băng ghế dự bị. Trong khi đó, Eduardo Camavinga, cầu thủ nhận thẻ đỏ dẫn đến trận thua Bayern 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League, bị khán giả la ó khi vào sân.

Real ép sân trong phần còn lại, nhưng không thể nới rộng cách biệt. Trái lại, phút 90+3, Alaves bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sau cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm của đồng đội, Toni Martinez đánh gót tung lưới Real.

Trận thắng Alaves giúp Real có 73 điểm sau 32 trận La Liga, rút ngắn khoảng cách với Barca xuống 6 điểm. Nhưng nếu thắng Celta Vigo tối 22/4, đội dẫn đầu sẽ khôi phục khoảng cách 9 điểm.

Thanh Quý