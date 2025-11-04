Mbappe và món nợ phải đòi ở Anfield

AnhTừ Anfield đến Anfield, một Kylian Mbappe đang có phong độ cao sẽ trở lại sân đấu từng khiến anh chạm đáy sự nghiệp trong màu áo Real Madrid.

Chưa đầy một năm trước, trên sân Anfield, Mbappe trải qua đêm tăm tối nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Giữa cơn mưa lạnh và tiếng hò reo rền vang của khán đài The Kop, cầu thủ từng được kỳ vọng thay thế Cristiano Ronaldo trở nên vụng về và mất phương hướng. Anh liên tục mất bóng, chuyền hỏng, bị các hậu vệ Liverpool khóa chặt, trước khi khép lại trận đấu bằng cú sút hỏng phạt đền.

Kylian Mbappe thất vọng sau trận Real thua Liverpool 0-2 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ở vòng bảng Champions League tối 27/11/2024. Ảnh: Reuters

Hình ảnh Mbappe cúi đầu trên chấm 11m cho thấy sự bất lực của ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh chỉ dứt điểm hai lần, nhưng mất bóng tới 15 lần. Thiếu Vinicius do chấn thương, Mbappe buộc phải gánh vác hàng công cùng Brahim Díaz và Arda Guler, nhưng anh gần như không tạo được khác biệt. Niềm tin của người hâm mộ Real đối với Mbappe khi đó cũng bắt đầu lung lay.

Ngay sau thất bại, HLV khi đó Carlo Ancelotti đã phải lên tiếng bảo vệ học trò. "Có một loại thuốc tên là sự kiên nhẫn", ông nói. "Đây là giai đoạn khó khăn cho Mbappe, nhất là sau khi sút hỏng phạt đền. Nhưng người hâm mộ cần ủng hộ cậu ấy".

Mbappe đã không gục ngã quá lâu. Từ nỗi thất vọng ở Anfield, anh bắt đầu tìm lại phong độ, học cách chơi đơn giản và hiệu quả hơn trong hệ thống chiến thuật của Real.

Một năm trôi qua, Mbappe trở lại với hình ảnh của một thủ lĩnh đích thực. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga với 13 bàn sau 11 trận, tổng cộng 18 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường, hiệu suất 1,29 bàn mỗi trận - sánh ngang Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao. Ngôi sao người Pháp cũng đã ghi bàn trong tám trận liên tiếp, chỉ còn kém kỷ lục 10 trận của Ronaldo mùa 2014–2015.

Thậm chí, chỉ sau 45 trận tại La Liga, tiền đạo 26 tuổi đã ghi 44 bàn - thành tích tốt hơn cả Ronaldo (43 bàn/45 trận) và ngang với huyền thoại Ferenc Puskas (44/44).

Mbappe đi bóng qua hậu vệ Balde trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga ngày 27/10. Ảnh: AFP

Anfield giờ là cơ hội để Mbappe khép lại nỗi đau cũ. Sự nghiệp của những cầu thủ lớn luôn gắn liền với những khoảnh khắc như thế. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Mbappe đã nếm trải vị đắng tại Anfield, và anh hiểu chỉ có cách đối diện với quá khứ mới có thể giải thoát cho bản thân.

Liverpool vẫn là đối thủ khó chịu, Anfield vẫn là "chảo lửa" nóng bậc nhất châu Âu, nhưng Mbappe của hiện tại không còn là chàng trai lạc lối năm nào.

Hoàng An (theo Marca)