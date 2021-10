Mbappe: 'Tôi sẵn sàng chạy để Messi được đi bộ'

Pháp Tiền đạo được định giá cao nhất thế giới Kylian Mbappe lần đầu nói về mong muốn chia tay PSG và vinh hạnh khi được chơi cùng Lionel Messi, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền tờ L'Équipe (Pháp).

- Khi ngài Chủ tịch nói trước toàn thế giới rằng anh sẽ không ra đi, cũng như càng không ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do,... bấy giờ tôi có hơi lo lắng, thành thật mà nói là như vậy. Tôi tự nhủ, nếu mình cũng không ra đi dưới dạng tự do, thì rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra? Sau đó, tôi lại tự nhủ rằng chỉ là vì CLB muốn thể hiện sự quyến luyến với tôi, CLB muốn tôi ở lại và sẽ không để tôi ra đi.

- Vậy điều gì có thể khiến anh tiếp tục ở lại Paris?

- Chuyện này thì còn hơi xa vời, nhất là khi tôi muốn ra đi hồi mùa hè vừa qua. Tôi sẽ không hành động như một kẻ đạo đức giả và đưa ra một lời bào chữa kiểu: "Ồ, tôi cũng không biết nữa". Chỉ là trong mùa hè vừa qua, nguyện vọng của tôi hết sức rõ ràng, rằng tôi muốn ra đi và đặt CLB vào một hoàn cảnh thuận lợi nhất để tìm kiếm phương án thay thế. Còn ngay lúc này, tương lai của tôi không phải là ưu tiên số 1 nữa. Tôi đã tốn rất nhiều năng lượng cho mùa hè rồi, tôi cảm thấy hơi kiệt quệ.

- Vậy anh nhận xét thế nào về thất bại đã qua ở Euro?

- Các anh có thể phân tích gì cũng được cả, có một điểm mà tất cả chúng ta đều sẽ đồng tình: Chúng tôi đã làm mọi thứ rối tung cả lên. Khi anh bị loại ngay từ vòng 1/8, trước một đối thủ bị coi là yếu hơn, nhất là khi anh vẫn còn đang dẫn trước 3-1 ở phút 80...

- Quả luân lưu hỏng có phải là nốt trầm trong sự nghiệp của anh?

- Phải..., và còn có một nốt trầm khác là chung kết Champions League mà tôi cùng PSG thua Bayern 0-1 năm 2020. Dù đây chỉ là vòng 1/8, đúng vậy, đó vẫn là một nốt trầm. Kỳ nghỉ sau đó giúp tôi hồi phục để bước tiếp, vì rõ ràng không dễ để bắt đầu lại mọi thứ ngay lập tức sau một chuỗi những sự kiện tồi tệ.

- Câu chuyện xung đột giữa anh với Olivier Giroud có dẫn đến sự suy sụp về mặt tinh thần của tập thể?

- Câu chuyện đó bị kéo dài thêm, vì chính mọi người cứ nhắc về nó. Tôi sẽ kể anh nghe một sự thật: Đêm đó, tôi đã thật sự tức giận, nhưng hai ngày sau, tôi hoàn toàn không còn nghĩ về nó. Tôi nói chuyện với Olivier, nói những gì cần phải nói và sau cùng mọi thứ khép lại. Nhưng truyền thông và dư luận khiến câu chuyện bị kéo dài, khiến nó phủ bóng lên toàn đội, dù bản thân chúng tôi không cảm thấy có vấn đề. Trong chuyện này, tôi có một quan điểm riêng, rằng mọi chuyện lại được bàn tán trong dư luận vì chính dư luận là nơi đã bắt đầu nó.

- Nhưng chính anh cũng đã lên tiếng về câu chuyện trong một cuộc họp báo sau đó 5 ngày...

- Vì nó bắt đầu từ dư luận, thế nên nó cần được kết thúc theo cách công khai, trước dư luận, đơn giản là thế. Nhưng tôi không hề có vấn đề gì với Olivier cả, tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp, và nhìn thấy anh ấy đã có khởi đầu thành công cùng Milan. Nếu Olivier trở lại tuyển Pháp, tôi cũng sẽ dang rộng vòng tay chào đón anh ấy. Olivier đang có 46 bàn, trên đường phá vỡ kỷ lục ghi 51 bàn cho tuyển Pháp của Thierry Henry. Sẽ thật tiếc nếu anh ấy không được trao cơ hội để làm được điều đó.

Chức vô địch World Cup 2018 là đỉnh cao trong sự nghiệp còn non trẻ của Mbappe. Ảnh: Reuters

- Chức vô địch World Cup 2018 cùng những danh hiệu khác có khiến tuyển Pháp khó quản lý được những cái tôi trong tập thể?

- Không, vì chúng tôi vẫn luôn khát khao chiến thắng. Chúng tôi hiểu rõ mình đang trong giai đoạn có thể áp đặt được thế thống trị trên trường quốc tế, chúng tôi vẫn muốn giành được các vinh quang. Và rồi chúng tôi được làm mới: Không còn là 23 cầu thủ cũ như trước nữa, có những cá nhân chưa từng giành được danh hiệu nào, có sự trở lại của Karim Benzema. Thế nên, chúng tôi vẫn rất khát khao và giàu hoài bão.

- Khi Benzema trở lại, các anh có cảm thấy đội tuyển sẽ còn mạnh hơn nữa, hay HLV mới là người cảm thấy lo lắng?

- Tôi luôn khẳng định rằng những cầu thủ xuất sắc được sinh ra là để dành cho nhau. Ở cấp CLB, tôi được thi đấu cạnh Messi và Neymar, và khi Karim trở lại tuyển Pháp, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng: "Tuyệt, chúng ta sẽ có thêm một vũ khí hạng nặng". Bên cạnh đó, tùy vào HLV sẽ nói cho anh biết những gì Karim có thể mang lại, nhưng bản thân anh ấy đã làm tốt công việc của mình. Karim kết thúc giải đấu với 4 bàn, trở thành chân sút số một của chúng tôi.

- Kỳ Euro đã qua, anh đã tham gia vào 5 trong 7 bàn thắng, nhưng vẫn bị đánh giá là thất vọng. Cá nhân anh cảm thấy thế nào?

- Kỳ vọng không còn giống nhau nữa. Nếu là ba năm về trước, câu chuyện với Giroud có lẽ đã không diễn ra, và ba năm trước đó nữa, tôi có lẽ đã không được kỳ vọng sẽ vô địch World Cup. Nhưng tôi hiểu guồng quay trong thế giới thể thao là thế nào: Nếu anh không giỏi, anh sẽ chấp nhận những gì người khác nói, thế là coi như xong. Anh chỉ việc nhìn vào bản thân trong gương và nói: Tôi đúng là không giỏi như đáng ra phải vậy, tôi chấp nhận điều đó, và sống với thất bại này, vì điều đó sẽ giúp ích cho tôi sau này.

- Liệu phân tích "chúng tôi chỉ còn cách tiếng còi kết thúc trận đấu trước Thụy Sĩ đúng 10 phút" có xuất hiện trong suy nghĩ của anh?

- Có chứ, vì với tỷ số 3-1 khi đó là đủ để chúng tôi tiến vào tứ kết. Nhưng không, chúng tôi đã có những vết nứt gãy trong đội hình. Chúng tôi trở nên dễ tổn thương hơn. Trước đây, đối thủ rất khó khăn mới có thể ghi bàn vào lưới chúng tôi. Còn giờ, chúng tôi cứ để thủng lưới liên tục... Thụy Sĩ tại kỳ Euro, họ tổ chức tấn công trước chúng tôi ngay lập tức. Hai năm về trước, liệu họ có thể tấn công như thế trước tuyển Pháp?

- Dưới những thất vọng và tức giận, liệu anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tạm nghỉ thi đấu cho tuyển Pháp trong một thời gian?

- Tôi vốn luôn đặt tuyển Pháp lên trên tất cả, và tôi vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ nhận dù chỉ một đồng nào vì thi đấu cho đội tuyển Pháp và tôi sẽ luôn luôn khoác áo đội tuyển một cách miễn phí, không đòi hỏi. Trên tất cả, tôi không bao giờ muốn mình trở thành vấn đề. Nhưng từ lúc tôi có cảm giác rằng mình bắt đầu trở thành vấn đề của đội tuyển và người khác cảm thấy tôi chính là vấn đề... Điều quan trọng nhất vẫn là ĐTQG, và nếu tuyển Pháp cảm thấy hạnh phúc khi không có tôi, thì tôi sẽ nghỉ vậy.

- Vậy anh có thật sự cảm thấy mình là vấn đề không?

- Người ta khiến tôi cảm thấy như vậy và việc đó khiến tôi thấy vậy. Tôi nhận được những tin nhắn nói rằng cái tôi của tôi khiến tuyển Pháp nhận thất bại, rằng tôi muốn chiếm hữu quá nhiều không gian, rằng nếu không có tôi, tuyển Pháp có lẽ đã giành chiến thắng.

- Nó nghiêm trọng và khiến anh thao thức tới mức nào?

- Tới nỗi tôi đã phải gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, Noel Le Graet, và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi.

- Ai cũng biết cả, vì ông ấy có đăng đàn tiết lộ...

- Đấy, chuyện đó tôi cũng không hiểu. Ông ấy muốn gặp tôi ngay sau Euro, nhưng tôi nói với ông ấy rằng tôi cần bước vào kỳ nghỉ và chúng tôi sẽ gặp nhau sau đó. Chuyện tôi và ông ấy gặp nhau vốn dĩ là thứ riêng tư, không nên được tiết lộ, nhưng rồi nó lại được nói ra công khai, tôi thật sự không thể hiểu được. Tôi không có ý chống đối ông ấy, tôi nghĩ ông ấy phải có lý do nào đó, nhưng tôi không hề than phiền điều gì về quả luân lưu, những gì được nói ra sau đó không hề đúng sự thật. Thứ tôi phàn nàn với ông ấy là việc tôi bị xúc phạm và bị gọi là "con khỉ" vì đá hỏng quả luân lưu. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ không bao giờ than phiền về chuyện luân lưu, vì quả luân lưu là do chính tôi đá hỏng mà.

Mbappe thất vọng sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến Pháp thua Thuỵ Sĩ tại vòng 1/8 Euro 2021. Ảnh: Reuters

- Vậy anh có nói với ông ấy ý định ngừng thi đấu cho tuyển Pháp không?



- Không, chúng tôi trao đổi về việc liệu tôi có phải là vấn đề với ĐTQG hay không. Tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành vấn đề và càng không muốn là vấn đề của ĐTQG.

- Anh có nói chuyện này với Didier Deschamps?

- Không, đặc biệt không. Vì với HLV, chúng tôi chỉ nói về lối chơi, về khía cạnh thể thao.

- Nhưng đó cũng là vấn đề về khía cạnh thể thao mà...

- Phải, nhưng ngài Chủ tịch muốn gặp tôi, thế nên tôi mới kể ông ấy về chuyện đó. Nếu HLV muốn nói chuyện với tôi về vấn đề đó, tôi cũng sẽ tâm sự cho ông ấy, song bây giờ chuyện đó cũng đã qua, tôi không còn nghĩ về nó nữa. Tôi yêu tuyển Pháp vô cùng, đến nỗi tôi không để tâm đến thứ gì khác. Thứ khiến tôi bị sốc, là bị gọi là "con khỉ" vì quả luân lưu kia. Cũng vì chuyện đó mà tôi mới muốn nhận được sự ủng hộ và động viên từ mọi người, chứ không phải vì chuyện tôi đá quả luân lưu sang trái và Sommer ngăn cản được nó: Quả luân lưu lại hỏng là vì tôi, vì chân tôi đá hỏng.

- Nhưng rõ ràng là đáng ra anh phải nhận được nhiều sự ủng hộ hơn trên sân ngày hôm đó...

- Đáng ra phải như thế, tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi như vậy cả, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên nếu được như thế sẽ rất tuyệt, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu người khác phải ủng hộ, bênh vực tôi vì thứ mà tôi đã làm hỏng. Anh không nên nhìn mọi thứ toàn một màu ảm đạm: Trong thời khắc đó, ai nấy cũng đều thất vọng sau khi bị loại. Trong phòng thay đồ sau đó, các đồng đội đã đến an ủi tôi.

- Ở Anh, sau khi thất bại trong loạt sút luân lưu ở chung kết Euro, Saka, Rashford và Sancho đều được vỗ tay động viên khi họ trở về các sân đấu ở Ngoại hạng Anh...

- Còn tôi thì bị la ó và huýt sáo ở tất cả các SVĐ ở Pháp. Chưa dừng lại ở đó, không chỉ có thế, còn cả vụ chuyển nhượng liên quan đến tôi nữa, nhưng đúng là tôi đã bị la ó ở tất cả SVĐ.

- Kỳ World Cup ở Qatar còn chưa đầy 14 tháng nữa sẽ diễn ra. Cá nhân anh cho rằng cần phải làm gì để đạt được mục tiêu ở giải đấu tới?

- Nhìn lại những gì cần làm được và đã được hoàn thành ở kỳ World Cup 2018, những gì cần làm được và không thể hoàn thành ở kỳ Euro đã qua. Kết luận đúng đắn được đưa ra tùy thuộc vào chính chúng tôi. Chúng tôi cần phải tỉnh táo trở lại và hướng đến những thứ lớn lao.

Mbappe trên sân tập tuyển Pháp hôm 5/10. Ảnh: FFF

- Bầu không khí lúc này xoay quanh "Les Bleus" có phải hơi tiêu cực không?

- Có thể nói là hơi thiếu tích cực. Còn nói tiêu cực thì hơi quá. Chúng tôi cần tìm lại lối chơi tập thể, cũng như cả màn trình diễn như trước đây, vì giờ chúng tôi đang chưa ổn. Chúng tôi cũng cần những chiến thắng then chốt: Chẳng hạn, nếu chúng tôi vô địch Nations League, sự tự tin và tích cực sẽ trở lại. Đánh bại Bỉ, Italy hoặc Tây Ban Nha, đấy sẽ là một thông điệp mạnh mẽ. Ban đầu, chúng tôi tự nhủ đây chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng rồi sự công nhận dành cho giải đấu ngày càng lớn, như sau chức vô địch của Bồ Đào Nha năm 2019, thế nên giờ đây, chúng tôi tự nói với bản thân rằng: "OK, chúng ta cũng sẽ chiến đấu để giành chức vô địch".

- Trận đấu tới đây của tuyển Pháp với Bỉ, tại Turin, đó sẽ là lần khoác áo tuyển thứ 50 của anh, ở tuổi 22...

- Cũng không tệ nhỉ ... (cười)

- Anh có cảm thấy là mọi người chỉ thường đề cập đến việc anh sắp sửa có trận đấu thứ 50 trong màu áo ĐTQG, mà lại ít khi nhắc đến chuyện anh mới 22 tuổi không?

- Không. Tôi nghĩ 22 tuổi và có 50 trận là hợp lý. Chúng ta đề cập đến từng vế một chút. Với tôi, chuyện tuổi tác hay số trận không quan trọng lắm, chuyện trên sân mới làm tôi thích thú, dù rõ ràng tôi vẫn thích những con số. Kỷ lục hiện tại hình như là do Thuram nắm giữ thì phải? 142 trận, con số này lớn đấy, nhưng ngày nay số trận đấu ngày càng nhiều. Trộm vía, tôi sẽ sớm chạm đến thôi (cười).

- Ở tuổi 22, anh sẽ phản ứng ra sao khi gặp những huyền thoại của lịch sử bóng đá – như lần Pele gọi cho anh vào năm 2018?

- Đứa trẻ trong tôi sẽ lại sống dậy mà thôi, đó là khía cạnh đam mê bóng đá thuần túy. Đấy đều là những khoảnh khắc trọng đại. Khi tôi gặp Pele, cũng như những huyền thoại khác trong một buổi lễ, tôi như một đứa trẻ vậy. Tôi dẫn theo em trai và bạn bè của mình đến để chụp ảnh cùng. Tôi muốn họ cũng chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt ấy với tôi. Chúng ta phải tận hưởng cuộc sống chứ!

- Quan hệ của anh với người em trai Ethan - 14 tuổi như thế nào? Cậu nhóc cũng vừa ký hợp đồng với PSG và có thể nối bước anh?

- Tôi nói với nó: "Cứ bình tĩnh!". Nhưng em tôi vốn là người điềm đạm. Tôi vẫn là anh lớn của nó! Mỗi người có câu chuyện cuộc đời riêng, nhưng em tôi hoàn toàn khác với tôi, từ thái độ, tính cách cho đến lối chơi. Em tôi cần phải tiếp tục con đường của nó. Nhưng em tôi sẽ có một thứ mà tôi không có: Đó là áp lực từ cái tên. Em tôi sẽ phải tự mình tạo nên tên tuổi của nó. Vấn đề là chúng tôi lại có gương mặt giống nhau, nên mọi người đều nghĩ chúng tôi giống nhau!

- Lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ngay từ năm 17 tuổi, anh đã đương đầu trước áp lực như thế nào?

- Em trai tôi sẽ có những áp lực khác. Với tôi, đó là áp lực của trận đấu, một thứ áp lực "tích cực". Ethan thì chắc chắn sẽ phải đương đầu trước một thứ áp lực "tiêu cực" hơn, đại loại: "Cậu là em trai của Kylian". Tôi thì từng có áp lực bước ra sân khấu lớn thật nhanh chóng. Em tôi sẽ phải đối mặt với áp lực đó nhiều hơn. Tôi sẽ có vai trò giúp Ethan theo đuổi con đường của nó. Tôi không muốn em ấy bước trên con đường như tôi, trong khi tôi sẽ luôn chúc em ấy những điều tốt đẹp nhất.

- Với cuộc sống như hiện tại, từ những thành quả, tiếng tăm đã gặt hái được, anh có còn yêu thích việc chơi bóng như trước?

- Tôi nghĩ là tôi còn yêu thích hơn nữa cơ. Trong quá khứ, tôi từng sống với bóng đá và xem nó như một công việc đơn thuần hơn hiện tại, khi tôi còn ở lứa học viện, còn giờ là chuyên nghiệp. Ở Monaco, đó là một ngôi trường bóng đá và mọi trách nhiệm đều đi kèm trong khuôn khổ đó. Còn giờ, những gì tôi làm là chơi bóng. Sân bóng vẫn là sân khấu chính của tôi, và cứ mỗi cuối tuần, không ai có thể làm phiền tôi mỗi khi tôi xem các trận đấu khác.