Mbappe thắng kiện PSG

PhápTòa án Lao động tại Paris yêu cầu PSG thanh toán 70,6 triệu USD tiền lương và các khoản thưởng còn nợ cho Kylian Mbappe, khép lại một phần tranh chấp gay gắt bậc nhất của bóng đá Pháp thời gian qua.

Đây là kết quả sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý sau khi Mbappe kiện CLB cũ vì bị không trả lương các tháng 4, 5 và 6/2024. Tiền đạo người Pháp khởi kiện PSG không lâu trước khi anh rời CLB và gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

"Chúng tôi hài lòng với phán quyết. Đây là điều có thể dự đoán khi tiền lương không được chi trả", luật sư của Mbappe, bà Frederique Cassereau, nói.

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Pháp gặp Ukraine ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tại Paris, Pháp ngày 13/11/2025. Ảnh: AP

Theo tòa án, PSG đã không thanh toán ba tháng lương, tiền thưởng đạo đức và khoản thưởng ký hợp đồng theo đúng thỏa thuận lao động. Những khoản này từng được Nghiệp đoàn Bóng đá Nhà nghề Pháp (LFP) xác nhận là nghĩa vụ phải trả qua hai quyết định hồi tháng 9 và 10/2024. Các thẩm phán cho biết PSG không đưa ra được bằng chứng văn bản cho thấy Mbappe từ bỏ quyền lợi của mình.

Tòa bác lập luận của PSG rằng Mbappe phải mất toàn bộ số tiền lương chưa nhận, nhưng cũng không chấp thuận một số yêu cầu bổ sung của cầu thủ, như cáo buộc che giấu lao động, quấy rối tinh thần hay vi phạm nghĩa vụ đảm bảo an toàn của người sử dụng lao động. Ngoài ra, tòa không coi hợp đồng có thời hạn của Mbappe là hợp đồng vĩnh viễn, qua đó giới hạn mức bồi thường liên quan đến chấm dứt hợp đồng và tiền báo trước.

"Phán quyết này khẳng định các cam kết đã ký phải được tôn trọng. Nó nhắc lại một sự thật đơn giản: ngay cả trong bóng đá chuyên nghiệp, luật lao động cũng áp dụng cho tất cả", đội ngũ pháp lý của Mbappe tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ đã tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ chuyên môn và hợp đồng trong suốt 7 năm gắn bó với PSG.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi và Mbappe công bố hợp đồng mới hiệu lực tới 2025 trên sân Parc des Princes trước trận tiếp Metz ở vòng hạ màn Ligue 1 ngày 21/5/2022. Ảnh: psg.fr

Trước đó, PSG lập luận Mbappe hành xử thiếu trung thành khi che giấu ý định không gia hạn hợp đồng trong gần một năm, khiến CLB không thể thu về phí chuyển nhượng tương xứng với 180 triệu euro từng bỏ ra để mua anh từ Monaco năm 2017. Phía Mbappe phản bác rằng vụ việc chỉ liên quan đến việc áp dụng luật lao động Pháp và tiền lương chưa được thanh toán, không phải chính sách chuyển nhượng.

Trong thông cáo phát đi sau phán quyết, PSG cho biết sẽ tuân thủ quyết định của tòa nhưng bảo lưu quyền kháng cáo, đồng thời chúc Mbappe thành công trong chặng đường còn lại của sự nghiệp.

Hồng Duy (theo CNA)