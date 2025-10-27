Mbappe sánh ngang Ronaldo và Ronaldinho ở El Clasico

Tây Ban NhaMột bàn ở trận Real hạ Barca 2-1 tối 26/10 giúp Kylian Mbappe bắt kịp một thống kê hiếm của hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Ronaldinho trong thế kỷ 21.

Phút 22, Mbappe mở tỷ số trận đấu ở vòng 10 La Liga, đồng thời trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn trong 4 trận El Clasico liên tiếp trong thế kỷ 21.

Những người trước đó làm được điều này là Cristiano Ronaldo và Ronaldinho, hai huyền thoại của mỗi đội.

Mùa trước, Mbappe ghi một bàn vào lưới Barca trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha (Real thua 2-5), một bàn trong chung kết Cup Nhà vua (2-3) và lập hat-trick ở lượt về La Liga 2024-2025 (3-4).

"Số 10" của Real cũng gia nhập nhóm "sát thủ" ám ảnh nhất đối với Barca trong thế kỷ 21. Mbappe ghi 12 bàn qua 9 trận gặp gã khổng lồ xứ Catalonia, gồm cả 6 bàn khi còn khoác áo PSG, chỉ kém Ronaldo (20 bàn qua 34 trận) và Karim Benzema (16 bàn qua 46 trận).

Mbappe mừng chiến thắng sau trận Real 2-1 Barca ở vòng 10 La Liga tối 26/10. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu tối 26/10, Jude Bellingham chọc khe dọn cỗ cho Mbappe mở tỷ số, trước khi đệm bóng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 43. Tiền vệ người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo khi gặp Barca trong thế kỷ 21, với 22 tuổi 119 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của Vinicius.

Real cũng gây ấn tượng khi vào sân với đội hình xuất phát trẻ nhất mà họ từng có tại El Clasico trong hai thập kỷ, với trung bình 25 tuổi 15 ngày. Điều này đánh dấu sự đổi mới sau mùa giải mà đội bóng thủ đô thua cả 4 trận gặp Barca.

Sau chiến thắng quan trọng ở vòng 10 La Liga, Real củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Họ hiện sở hữu 27 điểm, hơn Barca năm điểm. Khoảng cách này sẽ gây áp lực lớn cho đội bám đuổi. Mùa trước, Barca vô địch với 4 điểm nhiều hơn Real.

Thất bại duy nhất của Real từ đầu mùa là trận thua Atletico 2-5. Họ thắng toàn bộ chín trận La Liga còn lại và ba trận đầu vòng bảng Champions League. Mbappe đang dẫn đầu danh sách lập công cho đội từ đầu mùa với 16 bàn và hai kiến tạo.

Thanh Quý (theo Cadena Ser)