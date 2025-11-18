Mbappe nâng mức đòi bồi thường PSG lên 300 triệu USD

Cuộc chiến pháp lý giữa Kylian Mbappe và PSG leo thang dữ dội khi tiền đạo Pháp đòi bồi thường 300 triệu USD, còn đội bóng thành Paris kiện ngược với số tiền còn lớn hơn - khoảng 510 triệu USD.

Vụ việc được đưa ra Tòa án lao động Pháp vào đầu tuần này. Mbappe không trực tiếp có mặt.

Ban đầu, tiền đạo người Pháp tuyên bố PSG còn nợ anh 63 triệu USD. Nhưng theo đơn kiện mới, con số yêu cầu đã tăng lên thành 300 triệu USD. Lập luận của Mbappe là hợp đồng có thời hạn của anh cần được phân loại lại thành hợp đồng dài hạn, từ đó kéo theo bồi thường cho việc sa thải không đúng luật, tiền lương và thưởng chưa thanh toán, cũng như khoản thôi việc.

Tiền đạo 26 tuổi còn cáo buộc PSG vi phạm nghĩa vụ an toàn, thiện chí, chậm thanh toán và gây tổn hại tinh thần, trong đó có việc loại anh khỏi đội hình một giai đoạn tiền mùa giải 2023-2024.

Phía Mbappe khẳng định: "Cậu ấy chỉ yêu cầu những gì pháp luật quy định cho mọi nhân viên. Mbappe không đòi hỏi gì ngoài quyền hợp pháp của mình".

Mbappe khi còn khoác áo PSG, trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Dortmund trên sân Parc des Princes, thành phố Paris, Pháp tối 7/5/2024. Ảnh: Reuters

PSG không chỉ bác bỏ yêu cầu mà còn kiện ngược Mbappe, đòi tổng cộng gần 510 triệu USD. Trong đó có 208 triệu USD cho thiệt hại cơ hội chuyển nhượng, sau khi Mbappe ra đi theo dạng tự do và từ chối đề nghị trị giá 330 triệu USD từ Al Hilal hè 2023.

PSG cũng đòi bồi thường vì thiệt hại hình ảnh, thiếu thiện chí trong đàm phán và thực hiện hợp đồng, khi cho rằng nhà vô địch World Cup 2018 đã che giấu quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn suốt gần một năm.

Chủ sân Parc des Princes lập luận rằng vào hè 2023, hai bên có thỏa thuận miệng về việc Mbappe từ bỏ các khoản thưởng để được trở lại đội một. Tuy nhiên, phía Mbappe nói PSG không có bất kỳ bằng chứng nào.

Mbappe trưởng thành từ Monaco, trước khi chuyển đến PSG hè 2017. Trong 7 năm chơi cho đội bóng thành Paris, anh lập kỷ lục ghi bàn của CLB (256 bàn) và giành 15 danh hiệu.

Căng thẳng nổ ra khi Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng và bước vào mùa giải cuối cùng theo hợp đồng cũ. Điều này khiến PSG lo mất trắng ngôi sao số một của mình. Hè 2023, anh bị loại khỏi chuyến du đấu châu Á và phải tập cùng nhóm cầu thủ bị xem là không còn nằm trong kế hoạch của đội.

Dù được đưa trở lại thi đấu không lâu sau đó và ra sân hơn 94% số trận mùa 2023-2024, Mbappe vẫn cho rằng việc bị cô lập và gây áp lực kể trên là hình thức quấy rối tinh thần.

PSG bác bỏ cáo buộc này, khẳng định mọi quyết định chuyên môn đều do HLV đưa ra và môi trường làm việc tuân thủ quy định bóng đá chuyên nghiệp.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi và Mbappe công bố hợp đồng mới hiệu lực tới 2025 trên sân Parc des Princes trước trận tiếp Metz ở vòng hạ màn Ligue 1 ngày 21/5/2022. Ảnh: psg.fr

Hè 2024, tiền đạo Pháp gây tranh cãi khi từ chối gia hạn với PSG để chuyển đến Real theo diện tự do. PSG cảm thấy bị phản bội, nhất là khi họ từng trao cho anh bản hợp đồng đắt nhất lịch sử đội bóng vào năm 2022.

Tòa dự kiến đưa ra phán quyết trong tháng tới. Với những đòi hỏi tài chính vượt quá nửa tỷ USD từ hai phía, đây có thể trở thành một trong những vụ kiện lớn nhất lịch sử bóng đá.

Hồng Duy (theo ESPN)