Mbappe mang vé dự World Cup về cho Pháp

PhápKylian Mbappe ghi hai bàn và kiến tạo một trong trận thắng Ukraine 4-0 ở vòng loại tối 13/11, qua đó giúp Pháp giành vé dự World Cup 2026.

Pháp bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Ukraine không còn đủ thể lực để ngăn Mbappe và đồng đội. Mbappe mở tỷ số với quả phạt đền kiểu Panenka ở phút 55. Trước đó, trọng tài xác định hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm đối với Michael Olise.

Mbappe mừng bàn trong trận Pháp 4-0 Ukraine ở vòng loại World Cup tối 13/11. Ảnh: LP

Sau bàn đầu, Pháp tiếp tục bắn phá khung thành Ukraine. Phút 76, Olise nhận bóng trong vòng cấm, rồi xoay người sút căng nhân đôi cách biệt.

Pháp ép sân trong hầu hết thời gian thi đấu với 23 lần dứt điểm, với 9 lần trúng đích. Trong khi đó, Ukraine không dứt điểm lần nào và thường xuyên phải lùi về chống đỡ. Phút 83, Mbappe đón bóng từ pha dứt điểm hỏng ăn của Hugo Ekitike, rồi đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Năm phút sau đó, ngôi sao CLB Real Madrid bật tường kiến tạo, giúp Ekitike ấn định chiến thắng 4-0.

Chiến thắng trực tiếp trước Ukraine giúp Pháp giành vé dự World Cup sớm một lượt. Mbappe và đồng đội dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 13 điểm sau 5 trận, hơn Iceland và Ukraine 6 điểm. Azerbaijan xếp cuối bảng với một điểm.

Ở lượt trận cuối, Ukraine và Iceland sẽ đối đầu trực tiếp với nhau để phân định vị trí thứ hai kèm suất tranh vé vớt. Trong khi đó, trận Azerbaijan - Pháp chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Mỗi bảng vòng loại khu vực châu Âu chỉ có một vé trực tiếp dự World Cup dành cho đội dẫn đầu.

Thanh Quý