Mbappe khẩu chiến với rapper Pháp

Cuộc khẩu chiến giữa Kylian Mbappe và rapper nổi tiếng Orelsan đang thu hút sự chú ý tại Pháp, sau khi ca từ trong bài hát mới của nam nghệ sĩ bị cho là ám chỉ và xúc phạm gia đình ngôi sao Real Madrid.

Orelsan, một trong những nghệ sĩ hiphop nổi tiếng và có lượng đĩa bán chạy nhất tại Pháp hiện nay, đã khiến Mbappe tức giận với một câu hát trong album mới La fuite en avant (Chạy trốn về phía trước).

Kylian Mbappe (trái) và rapper đồng hương Orelsan. Ảnh: Le Dauphiné Libéré

Trong ca khúc La petite voix (Giọng nói bên trong), Orelsan vào vai tiếng nói nội tâm liên tục chỉ trích, xúc phạm bản thân, gia đình và người hâm mộ.

Ở một đoạn, giọng nói này nhắc đến họ Mbappe. "Mày sẽ khiến thành phố mình chìm như nhà Mbappe", ám chỉ việc công ty Interconnected Ventures của cầu thủ này mua lại CLB Caen hồi năm 2024.

Orelsan sinh ra tại thành phố Caen, vùng Normandy, và là người hâm mộ lâu năm của đội bóng này. Caen vừa rớt xuống hạng Ba bóng đá Pháp mùa trước.

Mbappe phản ứng gay gắt, cho rằng Orelsan sống hai mặt. Trên mạng xã hội, đội trưởng tuyển Pháp viết: "Anh lúc nào cũng nói yêu thành phố của mình, vậy thì mời anh đến mà cứu đi". Tiền đạo 26 tuổi còn tiết lộ nam rapper từng "xin góp 1% cổ phần mà không bỏ đồng nào, chỉ để tỏ ra mình là người tốt bụng của Normandy".

Trong buổi phỏng vấn với Fun Radio hôm 12/11, Orelsan tránh đẩy sự việc đi xa hơn. "Tôi không có ý định đáp trả. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ tôi cần giải thích rõ hơn về ý tưởng của album", anh nói, và cho biết ca khúc thể hiện "những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, một giọng nói nội tâm luôn soi mói, chỉ thấy điều xấu. Đó là chủ đề lớn xuyên suốt album".

Kylian Mbappe trong buổi họp báo trước trận Pháp gặp Ukraine trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 12/11/2025. Ảnh: AFP

Mbappe đang hội quân cùng tuyển Pháp chuẩn bị cho hai trận cuối bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - gặp Ukraine hôm nay và Azerbaijan ngày 16/11. Pháp đứng đầu bảng với 10 điểm, hơn Ukraine 3 điểm.

Khi được hỏi về sự việc với Orelsan trong ngày tập trung của tuyển Pháp, Mbappe từ chối bình luận: "Không có gì để nói, tôi không quan tâm".

Orelsan, tên thật là Aurélien Cotentin, sinh năm 1982 tại Caen, vùng Normandy. Anh được xem là một trong những rapper có ảnh hưởng nhất nước Pháp trong hơn một thập kỷ qua. Orelsan nổi tiếng nhờ khả năng viết lời sâu sắc, pha trộn giữa châm biếm xã hội và những suy tư cá nhân.

Album "Le chant des sirènes" (2011) giúp anh giành nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có Victoires de la Musique, được mệnh danh là "Grammy của Pháp". Các sản phẩm sau như "La fête est finie" (2017) và "Civilisation" (2021) đều đạt doanh số kỷ lục, củng cố vị thế của anh trong làng rap Pháp. Ngoài âm nhạc, Orelsan còn tham gia điện ảnh và truyền hình, với phong cách gần gũi, thẳng thắn và có phần tự trào, khiến anh trở thành gương mặt được công chúng Pháp đặc biệt yêu thích.

Hồng Duy (theo ESPN)