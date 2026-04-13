Mbappe khâu 3 mũi trên trán sau va chạm

Tây Ban NhaKylian Mbappe phải khâu ba mũi ở lông mày phải vì va chạm mạnh với Vitor Reis, nhưng nhiều khả năng vẫn kịp đấu Bayern với phương án bảo vệ đặc biệt.

Vết rách ở vùng lông mày phải của Mbappe là hệ quả từ pha thúc cùi chỏ của Vitor Reis trong trận Real hòa Girona ở vòng 31 La Liga ngày 10/4. Va chạm khiến tiền đạo người Pháp chảy nhiều máu ngay trên sân, và sau đó phải can thiệp y tế, khâu ba mũi.

Tình huống Vitor Reis văng cùi chỏ trúng mặt, khiến Kylian Mbappe đổ máu. Ảnh: Marca

Dù tình hình không quá nghiêm trọng, Mbappe không tham thể tham gia buổi tập mới nhất tại trung tâm Valdebebas. Đội ngũ y tế cho biết việc nghỉ tập chủ yếu nhằm tránh va chạm thêm và giảm cảm giác khó chịu ở vùng bị thương. Theo kế hoạch, anh không cần đeo mặt nạ thi đấu, nhưng sẽ được trang bị một dạng bảo vệ phù hợp, dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới.

Sau can thiệp, tiền đạo sinh năm 1998 chủ yếu nghỉ ngơi và tập trong phòng gym. Anh chưa trở lại sân cỏ, nhưng ban huấn luyện Real tự tin Mbappe có thể đá chính trong chuyến làm khách tới Allianz Arena gặp Bayern ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4.

Pha bóng dẫn đến chấn thương xảy ra ở phút 89, khi Mbappe đột phá vào vòng cấm từ cánh phải rồi bị thúc cùi chỏ. Trọng tài không cho rằng tình huống đủ nghiêm trọng để thổi phạt, dù pha va chạm khiến tiền đạo của Real bị rách sâu vùng lông mày và chảy máu nhiều. Mbappe vẫn thi đấu hết trận, nhưng sau đó các bác sĩ xác định vết thương cần khâu.

Hình ảnh vết thương cũng được chính Mbappe đăng tải trên mạng xã hội cho thấy rõ vùng rách nằm phía trên lông mày phải, lan lên trán. Tình huống gây tranh cãi này khiến nội bộ Real Madrid phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là pha bóng xứng đáng được thổi phạt đền, đồng thời đặt dấu hỏi về việc VAR không can thiệp.

Kylian Mbappe đăng ảnh vết thương vùng trán.

Một chi tiết gây chú ý là hình ảnh máu chảy trên trán Mbappe gần như không được thể hiện rõ trong sóng truyền hình trực tiếp. Theo phía ban tổ chức La Liga, không có bất kỳ chỉ đạo nào nhằm che giấu tình huống này.

Đơn vị điều hành giải đấu cho biết pha thúc cùi chỏ của Vitor Reis đã được phát lại tới 8 lần. Tuy nhiên, không có góc quay cận cảnh rõ ràng cho thấy vết thương và lượng máu chảy ra. Góc máy duy nhất ghi lại thời điểm các bác sĩ chăm sóc Mbappe lại bị cánh tay của nhân viên y tế che khuất khuôn mặt cầu thủ, khiến khán giả không thể quan sát rõ.

Trong khi đó, các phóng viên ảnh có mặt trên sân lại ghi nhận được những khoảnh khắc chi tiết hơn, qua đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú va chạm.

Không phải lần đầu Mbappe phải đeo đồ bảo vệ vùng mặt. Tại Euro 2024, anh đeo mặt nạ vì bị gãy mũi khi va chạm với Kevin Danso trong trận Pháp gặp Áo ở vòng bảng.

Hồng Duy (theo AS)