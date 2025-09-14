Mbappe giúp Real thắng trong thế thiếu người ở La Liga

Tây Ban NhaTrung phong Kylian Mbappe góp một bàn, một kiến tạo giúp Real thắng 2-1 trên sân Sociedad ở vòng 4 La Liga, dù phải đá thiếu người từ hiệp một.

Mbappe "tự làm, tự ăn" trong bàn mở tỷ số. Phút 12, Mikel Goti chuyền về lỗi. Tiền đạo của Real lập tức bứt tốc chớp thời cơ, bỏ lại cả hai hậu vệ Sociedad rồi sút về góc gần hạ nốt thủ thành Alex Remiro.

Tiền đạo người Pháp nhờ đó nâng thành tích lên 7 bàn qua 6 trận gặp Sociedad trên mọi đấu trường. Không tính những đối thủ tại Pháp, Mbappe chỉ ghi nhiều bàn hơn vào lưới Barca (11 bàn).

Mbappe bứt tốc loại bỏ cả Igor Zubeldia và Duje Caleta-Car để ghi bàn mở tỷ số trong trận Real thắng Sociedad 2-1 ở vòng bốn La Liga ngày 13/9. Ảnh: Marca

Khó khăn bất ngờ ập đến với đội khách ở phút 32. Dean Huijsen phán đoán sai điểm rơi, để Mikel Oyarzabal bứt tốc thoát xuống. Tân binh của Real kéo áo để ngăn đối thủ, và lập tức nhận thẻ đỏ từ trọng tài Jesus Gil - người không tham khảo VAR. Real đã phản ứng mạnh, bởi Huijsen phạm lỗi với Oyarzabal ở gần khu vực giữa sân và còn Eder Militao hỗ trợ bên cạnh.

Pha phạm lỗi khiến Dean Huijsen nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Tribuna

Ở 20 tuổi 152 ngày, Huijsen là cầu thủ Real trẻ nhất bị truất quyền thi đấu tại La Liga, kể từ Marcelo (20 tuổi 138 ngày) trong trận gặp Real Betis vào tháng 9/2008. Huijsen nhận thẻ đỏ thứ hai chỉ trong tám trận đầu khoác áo Real, sau lần bị đuổi ở bán kết FIFA Club World Cup 2025.

Trong tình thế khó khăn, Real tiếp tục nhờ cậy khả năng bùng nổ của Mbappe. Phút 44, tiền đạo người Pháp độc diễn loại bỏ cầu thủ Sociedad bên cánh trái, xộc vào vòng cấm rồi kiến tạo cho Arda Guler dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Arda Guler mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cùng Mbappe. Ảnh: Real Madrid FC

Sang hiệp hai, Real lùi sâu và gồng mình chống đỡ những pha tấn công của chủ nhà. Phút 50, Pablo Marin băng vào dứt điểm chạm người Aurelien Tchouameni. Bóng sau đó đập cả hai cột dọc khung thành Real, trước khi được phá hết biên ngang.

Chưa đầy năm phút sau, Sociedad hưởng phạt đền do Dani Carvajal để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Oyarzabal sút về góc phải, ngược hướng phán đoán của Thibaut Courtois, rút ngắn cách biệt. Nhưng đây là tất cả những gì Sociedad làm được.

Bảo toàn kết quả 2-1, Real lần đầu thắng một trận La Liga dù phải chịu phạt đền và nhận thẻ đỏ, kể từ trận thắng Valladolid 4-1 hồi tháng 3/2019. Họ cũng nâng thành tích lên thắng 13 trận sau 22 lần làm khách tại Anoeta ở La Liga trong thế kỷ 21 (hòa 3, thua 6), trở thành CLB thắng nhiều nhất trên sân Real Sociedad cùng kỳ tại giải.

Đội bóng của Xabi Alonso tiếp tục giữ đỉnh bảng La Liga với 12 điểm tuyệt đối. Trận tiếp theo, Real trở về sân nhà Bernabeu gặp Marseille ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026 ngày 16/9.

Hồng Duy