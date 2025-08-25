Mbappe giúp Real thắng dễ ở La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp, trong trận Real Madrid thắng tân binh Real Oviedo 3-0 tại vòng hai La Liga tối 24/8.

So với trận ra quân, HLV Xabi Alonso có nhiều thay đổi khi trao cơ hội đá chính cho Dani Carvajal, Rodrygo và tài năng trẻ Franco Mastantuono. Trung vệ Antonio Rudiger cũng trở lại sau án treo giò, đá cặp cùng Dean Huijsen. Trên hàng công, Vinicius Junior được cho nghỉ từ đầu, nhường chỗ cho Rodrygo.

Trước đối thủ mới lên hạng, Real không khó để áp đảo toàn diện, dứt điểm tới 17 lần chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, thủ thành Aaron Escandell thi đấu xuất thần, trở thành điểm tựa vững chắc cho đội chủ nhà với hàng loạt pha cứu thua không tưởng.

Oviedo chỉ trụ vững đến phút 37, khi Mbappe đón đường chuyền dài của Arda Guler, phá bẫy việt vị thoát xuống mở tỷ số bằng cú đá vào góc gần. Pha lập công cho thấy tiền đạo Pháp đã sẵn sàng với số áo mới, khi số 10 được xem là "áp lực" tại Real với rất nhiều ngôi sao gây thất vọng trước đây.

Mbappe (số 10, trắng) ghi bàn trong trận Real thắng Oviedo trên sân Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, Tây Ban Nha hôm 24/8. Ảnh: Reuters

Oviedo chịu đựng trong cả trận, trước khi tìm thấy cơ hội duy nhất ở phút 82. Kwasi Sibo sút xa uy lực, đánh bại thủ thành Thibaut Courtois nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Chỉ một phút sau khi thoát thua, Real dập tắt hy vọng của chủ nhà. Vinicius Junior đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi dọn cỗ cho Mbappe đệm bóng vào lưới trống ghi bàn thứ hai. Vinicius Junior sau đó trực tiếp ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách, sau pha phối hợp cùng Brahim Diaz.

Sau hai vòng, Real không thủng lưới và ghi bốn bàn, xếp thứ ba ở La Liga sau đỉnh bảng Villarreal và Barca. Ba trong bốn bàn của Real được ghi bởi Mbappe, người vừa phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo về áo đấu được bán ra trong 48h tại Real, với chiếc áo số 10 mới.

Vy Anh