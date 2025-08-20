Mbappe giúp Real khởi đầu thuận lợi tại La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe ghi bàn phạt đền giúp Real thắng Osasuna 1-0 ở vòng một La Liga mùa 2025-2026.

Mbappe "tự làm, tự ăn" trong pha ghi bàn duy nhất tại Bernabeu tối 19/8. Phút 50, tiền đạo người Pháp đột phá vào vòng cấm rồi ngoặt bóng, bị Juan Cruz đốn ngã và mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, anh sút chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ môn Sergio Herrera.

Từ đầu mùa 2016-2017, Real hưởng nhiều quả phạt đền nhất La Liga với 85 lần, bỏ xa Barca (61) và Atletico (51). Riêng Mbappe ghi tám bàn phạt đền tại La Liga từ đầu mùa trước, bằng Ante Budimir, và không cầu thủ nào làm tốt hơn trong cùng giai đoạn.

Kết quả sát nút không phản ánh cục diện trên sân. Real tạo thế trận một chiều, khi kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 18 lần với 5 cú trúng đích - so với 2 và 0 của Osasuna.

Trong đó, Mbappe phung phí nhiều cơ hội khi chỉ ghi một bàn từ sáu cú sút. Nhưng kết quả 1-0 là đủ để Real khởi đầu thuận lợi tại La Liga dưới triều đại của HLV Xabi Alonso.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, một trong những câu hỏi lớn nhất với Alonso là tiếp tục áp dụng lối chơi với ba trung vệ như ở Leverkusen hay để Real đá 4 hậu vệ quen thuộc. Tại FIFA Club World Cup 2025, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thử nghiệm, luân phiên sử dụng sơ đồ 4-4-2 và 3-5-2.

Trong trận ra quân La Liga hôm qua, Real đá với sơ đồ bốn hậu vệ, là Eder Militao cùng ba tân binh Trent Alexander-Arnold, Huijsen Dean và Alvaro Carreras. Hàng công có Arda Guler, Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius, trong khi Rodrygo - tiền đạo đang trong tầm ngắm của Man City, Arsenal dự bị.

Franco Mastantuono đá trận đầu tiên cho Real. Ảnh: Bleacher

Sang hiệp hai, Alonso tung tân binh Franco Mastantuono - tiền vệ Argentina được tuyển mộ với tổng phí 72,6 triệu USD từ River Plate - vào sân, thay vì Rodrygo. Với 18 tuổi 5 ngày, Mastantuono là cầu thủ Real trẻ thứ ba thi đấu tại La Liga, sau Samuel Eto’o vào năm 1998 (17 tuổi, 270 ngày) và Martin Odegaard vào năm 2015 (16 tuổi, 157 ngày).

Ở vòng hai, Real làm khách của Oviedo ngày 24/8.

Đội hình thi đấu:

Real: Courtois, Alexander Arnold (Carvajal 68), Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler (Ceballos 90), Diaz (Mastantuono 68), Vinicius (Garcia 78), Mbappe

Osasuna: Herrera, Catena, Boyomo, Juan Cruz (Garcia 85), Rosier, Torro, Moncayola, Bretones, Ruben Garcia (Munoz 66), Oroz (Gomez 78), Budimir

Hồng Duy