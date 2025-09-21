Mbappe giúp Real giữ mạch toàn thắng ở La Liga

Tây Ban NhaKylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Espanyol ở vòng năm, qua đó giúp Real Madrid tiếp tục giữ đỉnh bảng La Liga với 15 điểm.

Trận đấu tại Bernabeu hôm 19/9 được định đoạt bởi các tuyệt phẩm sút xa. Phút 47, Vinicius đột phá bên cánh phải rồi chuyền lại tuyến hai cho Mbappe. Sau hai nhịp căn chỉnh, tiền đạo người Pháp dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 mét găm bóng vào góc gần, khiến thủ thành Marko Dmitrovic chôn chân.

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Real thắng Espanyol 2-0 ở vòng năm La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Trong năm 2025, Mbappe ghi 37 bàn với sáu bàn từ ngoài vòng cấm - đều là hai thông số tốt nhất tính trong các cầu thủ thuộc năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhà vô địch World Cup 2018 nâng thành tích lên sáu bàn qua sáu trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, gồm bốn bàn tại La Liga và hai ở Champions League.

Trước đó, Real cũng mở tỷ số từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân ở phút 22. Eder Militao dâng cao qua vòng tròn giữa sân, đẩy bóng hai nhịp rồi "nã đại bác" bằng chân phải chéo góc từ khoảng cách 30 mét. Marko Dmitrovic bay hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Pha lập công của Militao đến sau chuỗi 26 đường chuyền - kỷ lục với một bàn thắng của hậu vệ tại La Liga từ mùa 2005-2006. Khoảnh khắc này cho thấy trung vệ người Brazil đã tìm lại cảm giác bóng và phong độ tốt nhất, sau hai lần đứt dây chằng đầu gối vào năm 2023 và 2024.

Eder Militao (áo trắng) dứt điểm ghi bàn từ cự ly 31 mét. Ảnh: AP

Real đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội. Phút 66, Mbappe có hai lần dứt điểm cận thành liên tiếp không thắng được thủ môn Espanyol. Vinicius thì có một pha dứt điểm trúng khung gỗ, và pha cứa lòng sạt cột ở hiệp hai.

Ngoài ba điểm, Real còn đón tin vui về lực lượng khi Jude Bellingham tái xuất, vào thay Mbappe ở phút 89. Tiền vệ người Anh phẫu thuật vai sau FIFA World Cup vào tháng 7, và dự kiến phải nghỉ đến tháng 10. Nhưng anh hồi phục thần tốc và trở lại sớm hơn vài tuần.

Jude Bellingham vào thay Kylian Mbappe ở phút 89. Ảnh: AP

Xabi Alonso trở thành HLV thứ 11 thắng cả năm trận đầu tại La Liga, và là HLV thứ ba của Real làm được điều này, sau Jose Quirante ở mùa giải 1928-1929 và Vanderlei Luxemburgo vào mùa giải 2004-2005.

Real tiếp tục giữ đỉnh bảng La Liga với 15 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Barca - CLB gặp Getafe tại sân Johan Cruyff hôm nay 21/9. Ở vòng sáu ngày 23/9, đội bóng hoàng gia sẽ làm khách của Levante.

Hồng Duy