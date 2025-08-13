Mbappe giúp Real chạy đà hoàn hảo cho La Liga

ÁoTiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real thắng giao hữu WSG Tirol 4-0, một tuần trước trận mở màn La Liga mùa 2025-2026.

* Ghi bàn: Militao 10', Mbappe 13' & 59', Rodrygo 81'

Theo chỉ số sức mạnh Opta, WSG Tirol đứng thứ 841, còn Real đứng thứ 7 thế giới.

Chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ tại sân Tivoli-Neu, Innsbruck hôm qua. Bất chấp lợi thế sân nhà, WSG Tirol chỉ kiểm soát bóng 22%, dứt điểm 1 lần, trong khi Real sút 21 lần với 9 cú trúng đích.

Eder Militao mừng bàn mở tỷ số trong trận giao hữu Real thắng WSG Tirol 4-0 tại sân Tivoli-Neu, Innsbruck, Áo ngày 12/8. Ảnh: Real Madrid

Đội bóng hoàng gia mở tỷ số ngay phút 10 nhờ cú đánh đầu chéo góc của Eder Militao. Trung vệ người Brazil đạt thể trạng tốt nhất, sau khi ngồi ngoài phần lớn mùa trước vì đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối chân phải.

Sau đó, Mbappe chiếm sân khấu. Tiền đạo Pháp nhân đôi cách biệt với cú sút cận thành ở phút 13. Sang hiệp hai, Mbappe hoàn tất cú đúp với pha tăng tốc vào vòng cấm, vượt qua cả thủ thành đối phương rồi sút vào gôn trống.

Đến phút 81, Mbappe đảo chân trong vòng cấm, rồi thả bóng để cầu thủ vào sân thay người Rodrygo dứt điểm ấn định chiến thắng 4-0. Tương lai của Rodrygo chưa rõ ràng, khi anh nhận được Man City và Arsenal quan tâm. Trận này, tiền đạo người Brazil cũng ngồi dự bị và chỉ vào sân giữa hiệp hai.

Kylian Mbappe (phải) mừng bàn cùng Vinicius và Arda Guler. Ảnh: Real Madrid

Real khép lại giai đoạn tiền mùa giải suôn sẻ. Sau khi dự FIFA Club World Cup, đội bóng hoàng gia hội quân trở lại từ 4/8 và có một trận đá tập kín tại Valdebebas - thắng ngược Leganes 4-1 hôm 8/8.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, một trong những câu hỏi lớn nhất với tân HLV Xabi Alonso là tiếp tục áp dụng lối chơi với ba trung vệ như ở Leverkusen hay để Real đá 4 hậu vệ quen thuộc.

Tại FIFA Club World Cup 2025, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thử nghiệm, luân phiên sử dụng sơ đồ 4-4-2 và 3-5-2. Nhưng hai trận giao hữu tiền mùa giải phần nào giúp định hình rõ hơn phương án ưu tiên của Alonso.

Mbappe lập cú đúp cho Real Diễn biến trận Real 4-0 WSG Tirol.

Trong cả hai trận này, Real đều thi đấu với 4 hậu vệ. Trước Leganes, Alonso sử dụng bộ tứ Dani Carvajal, Raul Asencio, Huijsen Dean và Alvaro Carreras. Sơ đồ này được duy trì ở trận gặp WSG Tirol hôm qua, chỉ khác biệt về nhân sự khi Trent Alexander-Arnold được bố trí đá hậu vệ phải, còn Militao thay thế Asencio.

Thầy trò Alonso sẽ đá trận mở màn La Liga gặp Osasuna trên sân Bernabeu ngày 19/8.

Hồng Duy