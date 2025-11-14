PhápTiền đạo Kylian Mbappe dùng giày làm hỏng mặt sân ở điểm đá phạt đền, khi Ukraine có khả năng được penalty ở vòng loại World Cup 2026.

Phút 52, khi tỷ số là 0-0, trọng tài ra tham khảo VAR sau pha phạm lỗi của Dayot Upamecano trong cấm địa. Trong khi mọi ánh mắt đều hướng về ông Slavko Vincic, Mbappe lặng lẽ đi gần vào khu vực của thủ môn Mike Maignan. Anh tiến đến dùng giày cào mặt sân xung quanh chấm 11m. Sau trận đấu, đội trưởng tuyển Pháp giải thích hành động này trên kênh TF1.

"Thực ra lúc đó chẳng ai đứng quanh chấm phạt đền cả, và vì tôi đá 11m nhiều rồi, nên tôi biết đại khái vị trí đặt chân trụ", Mbappe nói vui rồi cười tươi. "Nếu cầu thủ Ukraine trượt một chút thì cũng tốt cho đội nhà. Nhưng cuối cùng không có phạt đền. Đó là một hành động đào bới kiểu chuột. Trước khi nói chuyện với Maignan, tôi chỉ muốn cậu ấy có nhiều lợi thế nhất trước đối thủ".

Mbappe dùng tiểu xảo phá đối thủ ở vòng loại World Cup Mbappe dùng giày làm hỏng mặt sân xung quanh chấm phạt đền, ở trận gặp Ukraine hôm 13/11.

Trong tình huống Mbappe lo Pháp bị thổi phạt đền, Upamecano lao vào trước Yehor Nazaryna trong cấm địa. Pha giơ chân hơi cao của trung vệ Pháp ban đầu không khiến trọng tài chú ý. Nhưng các trợ lý video cho rằng pha bóng đáng để xem lại. Trọng tài dừng trận đấu và đi ra màn hình phía gần đường hầm sân Parc des Princes, xem VAR khá lâu rồi quyết định không có penalty cho Ukraine.

"Giờ thì mọi người đều biết mánh khóe của tôi rồi. Chắc sau này, tôi sẽ phải kín đáo hơn một chút", Mbappe nói thêm, vẫn với một nụ cười rạng rỡ.

Chính Mbappe sau đó giải tỏa áp lực cho đội nhà bằng một quả phạt đền kiểu panenka ở phút 55, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Anatoliy Trubin. Đến phút 83, ngôi sao Real đón bóng từ pha dứt điểm hỏng ăn của Hugo Ekitike, rồi đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Năm phút sau đó, Mbappe bật tường kiến tạo, giúp Ekitike ấn định chiến thắng 4-0.

Mbappe mừng bàn trong trận Pháp 4-0 Ukraine ở vòng loại World Cup tối 13/11, trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp. Ảnh: LP

Hai bàn và một kiến tạo của Mbappe giúp Pháp thắng Ukraine 4-0, giành vé dự World Cup sớm một lượt. Mbappe và đồng đội dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 13 điểm sau 5 trận, hơn Iceland và Ukraine 6 điểm. Azerbaijan xếp cuối bảng với một điểm.

Ở lượt trận cuối, Ukraine và Iceland sẽ đối đầu trực tiếp với nhau để phân định vị trí thứ hai kèm suất tranh vé vớt. Trong khi đó, trận Azerbaijan - Pháp chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Vy Anh