Mbappe chạm hai kỷ lục hiếm có ở Real Madrid

Tiền đạo Kylian Mbappe cân bằng kỷ lục mọi thời trong lịch sử Real Madrid về số bàn thắng và số trận ghi bàn trong 10 trận đầu tiên mùa này.

Mùa 2024-2025 sau khi chuyển đến Real Madrid, Kylian Mbappe ghi bàn ngay trận ra mắt - trận tranh Siêu Cup châu Âu thắng Atalanta 2-0. Nhưng sau đó, anh "nóng máy" chậm, phải đợi đến vòng 4 mới có thể ghi bàn đầu tiên tại La Liga.

Mbappe ghi bàn trong trận Real thắng chủ nhà Kairat 5-0 ở lượt hai vòng bảng Champions League ngày 30/9. Ảnh: Reuters

Sau một năm thích nghi, với chiếc áo số 10 tiếp quản từ Luka Modric, Mbappe sớm "nhấn ga", thể hiện phong độ bùng nổ qua 10 trận đầu tiên cùng Real ở mùa giải mới. Tiền đạo người Pháp không chỉ phá vỡ các kỷ lục cá nhân mà còn nâng những thống kê của chính anh ở mùa 2025-2026 lên tầm cao mà lịch sử Real mới chỉ một lần chứng kiến từ nhiều thập kỷ trước.

Thống kê cho thấy Mbappe đã ra sân trong cả 10 trận đấu đầu tiên dưới triều đại của Xabi Alonso, với kết quả ấn tượng: 9 chiến thắng và 1 thất bại. Trong số 10 trận này, cầu thủ 26 tuổi ghi bàn ở 9 trận, góp dấu giày vào 14 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 1,4 bàn mỗi trận.

Tính trong những cầu thủ ra sân đủ 10 trận đầu mùa cùng Real, chỉ một người từng ghi được số bàn thắng tương tự. Đó là Pruden ở mùa 1946-1947, khi ông chơi cả 10 vòng đầu tiên của La Liga và ghi bàn trong 7 trận. Tuy nhiên, thành tích của Real bấy giờ kém xa so với hiện tại: chỉ giành 5 chiến thắng, hòa 3 và thua 2, đứng thứ hai tạm thời nhưng cuối cùng cán đích ở vị trí thứ bảy.

Xếp sau Pruden là tượng đài Ferenc Puskas với 13 bàn ở mùa 1959-1960, tiếp theo là 5 cầu thủ khác cùng đạt 12 bàn, gồm Sanudo, Cristiano Ronaldo (hai lần), Olivares, Pahino và Di Stefano – tất cả đều ra sân đủ 10 trận đầu mùa.

Một kỷ lục khác mà Mbappe vừa cân bằng là số trận ghi bàn của Puskas. Mùa này, tiền đạo Pháp đã nổ súng ở 9 trong 10 trận đầu tiên, ngang với huyền thoại tiền bối ở mùa 1959-1960. Pruden xếp thứ ba ở cùng thống kê, với chỉ 7 trận.

Ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và qua nhiều trận nhất cho Real trong 10 trận đầu mùa

Trong lịch sử La Liga, chưa cầu thủ nào từng ghi bàn qua cả 10 trận đầu tiên của một mùa giải. Nhưng một số trường hợp đã đạt mốc 14 bàn hoặc hơn, dù không đi kèm với thành tích thắng trận như Real mùa này.

Isidro Langara từng để lại dấu ấn tại Real Oviedo với những màn trình diễn cá nhân xuất chúng, dù đội bóng của ông không phải lúc nào cũng thắng trận. Ở mùa 1935-1936, Langara ghi tới 16 bàn trong 10 vòng đấu đầu tiên của La Liga, nổ súng ở 9 trận, nhưng Oviedo chỉ giành 5 chiến thắng, hòa 2 và thua 3. Ngay mùa trước đó, ông cũng ghi 14 bàn và nổ súng trong 8 trận, với thành tích đội bóng thu về là 5 thắng, 1 hòa và 4 thua.

Ở mùa 1940-1941, Pruden lập kỷ lục cá nhân với 15 bàn, nổ súng ở 9 trận khi khoác áo Atletico Aviacion. Đội bóng này giành 5 chiến thắng, hòa 4 và thua 1, cuối cùng bảo vệ thành công danh hiệu La Liga.

Hai cầu thủ của Barca cũng góp mặt trong danh sách này. Huyền thoại Cesar đạt 14 bàn ở mùa 1950-1951, nhưng Barca chỉ có 5 thắng, 3 hòa và 2 thua, kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc. Đến mùa 2011-2012, Lionel Messi cũng ghi 14 bàn, với thành tích đội nhà là 6 thắng và 4 hòa. Messi ghi bàn ở 7 trận và cuối mùa không thể vượt qua Real trong cuộc đua La Liga.

Sau thời kỳ của những thước phim trắng đen, chỉ có một tên tuổi nổi bật khác là Mario Kempes, biệt danh "El Matador". Ở mùa 1977-1978, huyền thoại Argentina này khởi đầu đầy ấn tượng cùng Valencia, ghi 14 bàn trong 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở ba trận còn lại, ông không ghi bàn và Valencia cũng thất bại.

Số bàn Mbappe ghi được qua từng trận trong 10 trận đầu mùa cùng Real Madrid.

Trên bình diện quốc tế mùa này, chỉ một cầu thủ vượt qua Mbappe là Harry Kane. Tiền đạo người Anh cùng Bayern toàn thắng 10 trận đấu chính thức đầu tiên, trong đó anh ghi 18 bàn qua 9 trận. Cả hai đều tận dụng tốt các quả phạt đền, với Kane thực hiện thành công 6 quả còn Mbappe 5 quả.

Về hiệu quả, Kane ghi bàn ở 60% số cú dứt điểm trúng đích, trong khi con số của Mbappe là 56%. Kane thành công trong một nửa số pha dứt điểm tổng cộng, còn Mbappe là một phần ba. Câu hỏi được đặt ra là liệu Kane và Mbappe có thể duy trì phong độ xuyên suốt cả năm hay không. Messi từng ghi bàn trong 37/50 trận ở mùa 2012-2013. Ronaldo làm được điều tương tự trong 37/55 trận ở mùa 2011-2012, đây cũng là mùa Messi đi vào lịch sử với 73 bàn vô tiền khoáng hậu cho Barca trong 37/60 trận.

Hoàng Thông (theo Marca)