Mbappe cân bằng thành tích ghi bàn của Henry

Ba LanKylian Mbappe góp một bàn giúp Pháp hạ Ukraine 2-0 ở lượt đầu bảng D vòng loại World Cup 2026, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn với huyền thoại Thierry Henry.

Phút 82, Aurelien Tchouameni chuyền dài một chạm để Mbappe thoát xuống. Trong thế một đấu một, tiền đạo 26 tuổi vặn sườn hậu vệ Ukraine, xộc vào vòng cấm rồi dứt điểm chân phải hạ nốt thủ thành Anatoliy Trubin.

Đây là bàn thứ 51 của Mbappe cho tuyển Pháp, sánh ngang huyền thoại Thierry Henry và chỉ còn kém 6 bàn so với kỷ lục của Olivier Giroud.

"Xin dành sự tôn vinh cho Titi (biệt danh của Henry). Nhưng giờ, tôi muốn vượt qua anh", Mbappe nói sau trận đấu trên sân Miejski, Ba Lan. "Dù vậy, san bằng thành tích với Henry là một niềm vinh dự".

Kylian Mbappe mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Pháp thắng Ukraine 2-0 ở lượt đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 5/9. Ảnh: AFP

Trận này, Pháp vượt lên ngay phút 11 nhờ cú sút chéo góc của Michael Olise. Họ sau đó kiểm soát thế trận, nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội để kết liễu đối thủ. Phải đến khi Mbappe tỏa sáng với pha độc diễn, Pháp mới cầm chắc ba điểm.

Ở trận còn lại của bảng D, Iceland đè bẹp Azerbaijan 5-0 để dẫn đầu. Lượt tiếp theo ngày 9/9, Pháp trở về sân nhà tiếp Iceland, còn Azerbaijan đấu Ukraine.

Tại bảng I, Italy thi đấu tưng bừng trong trận ra mắt HLV Gennaro Gattuso. Họ tạo thế trận một chiều và vùi dập Estonia 5-0 nhờ công Moise Kean, Alessandro Bastoni, Giacomo Raspadori cùng cú đúp của Giacomo Raspadori.

Kết quả này đưa Italy lên thứ ba với sáu điểm qua ba trận, đứng sau Israel (9 điểm) và Na Uy (12 điểm) - hai đội cùng đá bốn trận. Italy sẽ chiếm vị trí thứ hai nếu hạ Israel ngày 8/9.

HLV Gennaro Gattuso tri ân khán giả sau trận Italy thắng Estonia 5-0 trên sân Bergamo, Italy ngày 5/9. Ảnh: AP

Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu được chia làm hai giai đoạn. Ở vòng bảng, 55 đội tuyển được chia thành 12 bảng, trong đó sáu bảng bốn đội và sáu bảng năm đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Sau đó, 16 đội tiếp tục tranh vé ở giai đoạn hai. Thành phần gồm 12 đội nhì bảng và bốn đội có thành tích tốt tại Nations League nhưng không nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng đấu vòng loại World Cup.

Giai đoạn này chia thành bốn nhánh. Mỗi nhánh gồm hai trận: bán kết và chung kết, đều diễn ra một lượt. Ở bán kết, đội hạt giống được đá sân nhà, còn sân chung kết được xác định qua bốc thăm. Bốn đội thắng ở bốn nhánh sẽ đoạt vé dự World Cup, nâng tổng số đại diện châu Âu lên 16 đội.

Hồng Duy